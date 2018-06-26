Если Турция приобретет российские ЗРК С400, против нее будут введены санкции
Об этом предупредил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл. По его словам, такая сделка качественно изменит отношения Анкары с Вашингтоном, причем таким образом, что их сложно будет восстановить.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ura_russians 26 июня 2018 | 20:10
Если Турция приобретет российские ЗРК С400, против нее будут введены санкции
——
Невидимая рука рынка! (с)
kottigr1 26 июня 2018 | 20:20
ura_russians:
По-строже надо с этими турками.. Снова ведь начнут сбивать российские боевые самолеты, но уже из С-400.. И опять Путин одними помидорами не отделается..
ura_russians 26 июня 2018 | 20:22
kottigr1:
Снова ведь начнут сбивать российские боевые самолеты
—-
и сколько самолётов сбили, фашик бандеровский?
sskull 26 июня 2018 | 20:23
ura_russians: это он ещё приписал два самолёта сбитых хохлами, наверное, для солидности своего высера)
ura_russians 26 июня 2018 | 20:26
мне его вообще жалко - годами тут писал про сало уронили, евроинтеграцию и пенсии в евро, а в реальности - нищий бандеростан и очередной майдан на носу.
:))))
igorkot____1 26 июня 2018 | 20:33
ura_russians:Пока один, энквдшное ты отродье
sasass 26 июня 2018 | 20:25
Купить не реально - армия не допустит , власть может оголить свое небо...