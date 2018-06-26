Верховный суд США поддержал иммиграционный указ Трампа о запрете въезда в страну гражданам нескольких стран
Верховный суд США поддержал иммиграционный указ Дональда Трампа о запрете въезда в страну гражданам нескольких, преимущественно мусульманских стран. Как передает Рейтер, пятеро из девяти судей поддержали указ президента, они считают, что противники указа не смогли доказать, что запрет нарушает американское законодательство и первую поправку к конституции. Первая версия указа была подписана Трампом в январе, но была отменена федеральным судьей. Вторая версия также была судом заблокирована. В декабре Верховный суд поддержал третью версию указа, а в мае администрация США стала придерживаться политики «нулевой терпимости» по отношению к мигрантам.
Комментарии6
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olegleon 26 июня 2018 | 20:08
опять хомячки в ступоре будут. критиковать США им нельзя же ))
eslichestno 26 июня 2018 | 20:20
Ждем критических выступлений мудрого Пархоменко и умницы Орловой. Пущай полают. А караван (Трамп) между тем идет...
ospa82 26 июня 2018 | 20:26
eslichestno: Трамп идёт в правильном направлении независимо от мнения пригожинских сосунков
sasass 26 июня 2018 | 20:29
Трамп продолжает долбить своих противников и положительные результаты умножаются...
ara_1 26 июня 2018 | 20:35
sasass: ospa82:
Согласен. Кроме тарифов..
len56 26 июня 2018 | 20:35
Жаль,что всех муслимов нельзя вернуть в их помоечные страны.
Это уже раковая опухоль всего мира.