Суд на Украине арестовал всех восьмерых участников нападения на цыганский табор в окрестностях Львова

Всем предъявлено обвинение в хулиганстве. Предполагаемый организатор нападения, которому ранее суд предъявил обвинения в предумышленном убийстве, утверждает, что нападавших было около 16. Жертвой нападения стал один человек, четверо пострадали, в том числе один ребенок.