Суд на Украине арестовал всех восьмерых участников нападения на цыганский табор в окрестностях Львова
Всем предъявлено обвинение в хулиганстве. Предполагаемый организатор нападения, которому ранее суд предъявил обвинения в предумышленном убийстве, утверждает, что нападавших было около 16. Жертвой нападения стал один человек, четверо пострадали, в том числе один ребенок.
Комментарии11
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ura_russians 26 июня 2018 | 20:12
А за массововое убийство в Одессе когда фашиков арестуют?
anemon 26 июня 2018 | 20:16
ura_russians: Которое россиянские фашики-гэбилы-засланцы спровоцировали?
ura_russians 26 июня 2018 | 20:31
anemon: Которое россиянские фашики-гэбилы-засланцы спровоцировали?
—-
в России не фашизм, а Победители фашизма официальные герои страны.
так что ты, фашистка бандеровская, пасть сифозную закрой.
спровоцировала насильников короткой юбкой?
спровоцировала воров дорогим телефоном?
кто на ком стоял, шиза нерусская?
так и цыгане спровоцировали очевидно неонациков-гопников и их скоро отпустят?
если тебе кастрюлю проломят в подворотне, то убийц нужно отпустить, потому как ты своей внешностью их спровоцировала?
boldu1n 26 июня 2018 | 20:19
ura_russians: Гос. перевороты не для того делаются. "Небесную сотню" на майдауне в жертву принесли. Всё ради - доползти до корыта.
polikarpich 26 июня 2018 | 20:36
ura_russians: Массовое убийство кого? "Мирных жителей"?
ukrodupa404 26 июня 2018 | 20:23
Одни животные напали на других животных ,а третьи животные их задержали . Новость то в чем!?)
polikarpich 26 июня 2018 | 20:32
ukrodupa404: Для тебя есть одна новость, исходя из твоего комментария. Ты не животное. Ты - простейшее.
virgenu 26 июня 2018 | 20:26
Интересно, какой спектакль изобразят Киселёв с Соловьёвым. Ждёмс!
tilik13 26 июня 2018 | 20:26
Это уже пятое нападение на цыган украинских нацистов. Не него обратил внимание весь мир и только поэтому была реакция Киева. На все другие нападения, никакой реакции не было.
mifodiy 26 июня 2018 | 20:27
В Украине закон один для всех .
sasass 26 июня 2018 | 20:35
На ложном пути провокаторы - цыгане не будут скидывать Порошенко ...