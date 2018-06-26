Бывший глава МЧС Владимир Пучков может стать сенатором от Приморского края
Об этом РБК сообщили два источника в верхней палате парламента. По их словам, это кадровое решение обсуждается серьезно, но окончательного решения не принято. Экс-министр может выдвинуться в верхнюю палату от врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко. Ценз оседлости для Пучкова действовать не будет, так как у него есть генеральское звание.
Комментарии10
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ed10075 26 июня 2018 | 20:10
Да какая нахрен разница, - Пучков, Сручков... Обычным гражданам от этой перестановки стульев на Титанике ни холодно, ни жарко.
danko1 26 июня 2018 | 20:21
ed10075: Развалившие и разграбившие всё в одном месте переводятся на другое.
Других в свою вертикаль Путин не назначает.
ignachio 26 июня 2018 | 20:24
Путлер продолжает тасовать замусоленную колоду.
vla7815 26 июня 2018 | 20:27
ed10075: ///// Обычным гражданам от этой перестановки стульев на Титанике ни холодно, ни жарко. /////
Вова питерский в русские шахматы играет, передвигая всяких проходимцев туда-сюда, а населению только хуже и хуже от этого. Видимо это и есть цель вовиной игры.
shlevet 26 июня 2018 | 20:31
ed10075: //...Обычным гражданам от этой перестановки...//
Правильно, обычные граждане с замиранием сердца и надеждой смотрят на переименования у оппозиции "Гражданской инициативы" в "Партию перемен"
anemon 26 июня 2018 | 20:14
Пристроили очередную никчемность. Чем-то угодил.
venmud 26 июня 2018 | 20:15
Это про-нашему по-питерски: завалил одно дело - смело берись за другое.
eslichestno 26 июня 2018 | 20:16
Этот бывший эмчээсник в воде не тонет и в огне не горит. А дети в Карелии тонут и в Кемерово горят.
i_c_e 26 июня 2018 | 20:19
Уж очень мудоковат. Даже там приходится «серьёзно обсуждать». Но, на фоне большинства других — чем не сенатор?
sasass 26 июня 2018 | 20:31
После неудачных работ- светит курорт...