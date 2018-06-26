Бывший глава МЧС Владимир Пучков может стать сенатором от Приморского края

Об этом РБК сообщили два источника в верхней палате парламента. По их словам, это кадровое решение обсуждается серьезно, но окончательного решения не принято. Экс-министр может выдвинуться в верхнюю палату от врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко. Ценз оседлости для Пучкова действовать не будет, так как у него есть генеральское звание.