Футболисты, оштрафованные FIFA за показ сербам герба Косова, создали сайт для сбора средств по уплате этого штрафа
Швейцарские футболисты косоварского происхождения, которые были оштрафованы FIFA за показ сербам герба Косова, создали сайт для сбора средств по уплате этого штрафа. Общая сумма штрафа — 22.000 €. За сутки они собрали уже 18.000€.
Комментарии4
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bereshliberalivjamu 26 июня 2018 | 20:01
Албаняки как каклы себя ведут стойко уверены в том что кто-то другой за них платить должен.
olegleon 26 июня 2018 | 20:12
в ЕСПЧ пусть подадут жалобу.
sproter 26 июня 2018 | 20:16
За такие выкрутасы надо отлучать от матчей под эгидой ФИФА на год-два-три или пожизненно.
Футболистов пригласили играть на футбольном турнире, они устроили дебиловатный троллинг. Ладно, присудили им штраф. Они и из этого устраили фарс. Думаю, пора им заниматься футболом под какими-то другими флагами.
nibo 26 июня 2018 | 20:18
sproter: