Минтранс решил перенести индексацию тарифа системы «Платон» с 1 июля на другое время
Как говорится в сообщении Минтранса, изменения тарифа будет обсуждаться только после усиления контроля за нарушителями и анализа первых результатов этой работы. Индексация с первого июля была предусмотрена еще полтора года назад постановлением правительства.
Комментарии3
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olegleon 26 июня 2018 | 19:45
а вот станет Навальный президентом и пенсии сразу сделает выше 60 тысяч рублей, а плату за дороги отменит!
и возраст выхода на пенсию уменьшит до 50 лет!!!
oldpartizan 26 июня 2018 | 20:02
olegleon: а ты поедешь в сибирь убирать снег.
ansata 26 июня 2018 | 20:05
Решили, что пока челяди хватит НДСа и пенсий. Поутихнет бурчание и "индексируют".