Полиция на Украине арестовала еще четверых участников нападения на цыганский табор возле Львова
До конца дня суд должен избрать меру пресечения еще для двоих подозреваемых. Семь несовершеннолетних обвиняются в хулиганстве, а 20-летнему организатору нападения инкриминируют преднамеренное убийство. В результате погрома в цыганском таборе вечером 23-его июня, один человек погиб и четверо получили ранения, в том числе десятилетний ребенок. Задержанные признали свою принадлежность к одной из экстремистских группировок.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ukrodupa404 26 июня 2018 | 19:43
Сорок лет Моисей водил по пустыне евреев. И наконец привел их в землю обетованную. Но некоторым евреям процесс показался интереснее результата… Так появились цыгане.
olegleon 26 июня 2018 | 19:43
вот хомячки то от этой новости зависнут! украинских малолетних борцов за проевропейский путь задерживают и как же реагировать?!
salhomir_murza 26 июня 2018 | 19:53
olegleon:
Уже весь цивилизованный мир знает, что цыган убивали кремлевские диверсанты.
nestor199 26 июня 2018 | 20:02
olegleon: В Волгограде лет пятнадцать назад было нападение националистов на цыганский табор. Малолетки получили совсем не детские срока.
kokeshi 26 июня 2018 | 20:04
olegleon: про таджикскую девочку, убитую в Спб на Сенной напомнить?
chernyij 26 июня 2018 | 20:08
kokeshi: для них вчерашних новостей не бывает
shlevet 26 июня 2018 | 19:48
Главное, чтобы потом не выпустила этих убийц, как убийц Бузины, Веремия,...
nestor199 26 июня 2018 | 20:05
shlevet: Да выпустят, к бабке не ходи, выпустят.
deir_ez_zor 26 июня 2018 | 20:04
//Полиция на Украине арестовала//
Великоскрепные редакторы ЭХО, при слове Украина, уже не знают куда бы еще всунуть свое "НА". ))
Если уже не позволяет религия, можно было бы просто написать - Полиция Украины арестовала, или Украинская полиция арестовала, но выбрали самую корявую формулировку. Как сказал нарком. ин.дел. Лавров "дебилы бл**ь".
isnowanaarene 26 июня 2018 | 20:15
Я вот тоже не особо таборы люблю, но я не расист(почти цитата). Граждане, пожалуйста, не торгуйте наркотой. Малолеток украинских - по закону.