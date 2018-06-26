Полиция на Украине арестовала еще четверых участников нападения на цыганский табор возле Львова

До конца дня суд должен избрать меру пресечения еще для двоих подозреваемых. Семь несовершеннолетних обвиняются в хулиганстве, а 20-летнему организатору нападения инкриминируют преднамеренное убийство. В результате погрома в цыганском таборе вечером 23-его июня, один человек погиб и четверо получили ранения, в том числе десятилетний ребенок. Задержанные признали свою принадлежность к одной из экстремистских группировок.