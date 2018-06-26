Причиной крушения пассажирского Ан-148 Саратовских авиалиний в феврале в Подмосковье стала ошибка экипажа
Как говорится на сайте Следственного комитета, пилоты не включили датчики обледенения, и во время набора высоты они обледенели. Командир экипажа, ориентируясь на неверную информацию приборов, перевел самолет в режим пикирования, потерял управляемость, что и привело к крушению. В этой авиакатастрофе погиб 71 человек.
Комментарии3
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zaroff 26 июня 2018 | 20:03
Какие датчики обледенения? Не включили "Обогрев ПВД". ПВД-приёмник воздушного давления. Подробнее о пвд можно прочесть,хотя бы здесь:https://ru.wikipedia.org/wiki/Приёмник_воздушного_давления
vasyakirin 26 июня 2018 | 20:04
Во время дождя в машине дворники включаются и свет в сумерках, не говоря о вентиляторах в системе охлаждения, а вот в самолете до такого не додумались, и датчики в полете надо варежкой протирать...
slavaibo 26 июня 2018 | 20:35
А что? Кто-то сомневался?