Причиной крушения пассажирского Ан-148 Саратовских авиалиний в феврале в Подмосковье стала ошибка экипажа

Как говорится на сайте Следственного комитета, пилоты не включили датчики обледенения, и во время набора высоты они обледенели. Командир экипажа, ориентируясь на неверную информацию приборов, перевел самолет в режим пикирования, потерял управляемость, что и привело к крушению. В этой авиакатастрофе погиб 71 человек.