Сборная Перу обыграла команду Австралии

Сборная Перу одержала победу над командой Австралии со счетом 2:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России.

В другом матче группы С сборные Франции и Дании сыграли вничью со счетом 0:0, эта нулевая ничья стала первой на чемпионате мира в России.