Сборная Перу обыграла команду Австралии
В другом матче группы С сборные Франции и Дании сыграли вничью со счетом 0:0, эта нулевая ничья стала первой на чемпионате мира в России.
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В другом матче группы С сборные Франции и Дании сыграли вничью со счетом 0:0, эта нулевая ничья стала первой на чемпионате мира в России.
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bmrt 26 июня 2018 | 20:23
Побывал в Перу (Кальяо-Лиме) в 1981 году, когда их футбольная сборная прорваласьна ЧМ-1982. Сохранил календарь, в котором под снимком команды просто написано: Peru - (Espana -1982) чемпион! Заряженность аборигенов на футбол в этой отнюдь не богатой стране потрясающая. Но координированной, сыгранной сборной нет. Так же как и в России...