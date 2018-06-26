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Эксклюзив Эха 19:01, 26 июня 2018

Активисты «Открытой России» поставили в центре Москвы обмотанный колючей проволокой кубок Чемпионата мира по футболу

Таким образом, они стараются рассказать гостям из разных стран мира о голодовке заключенного Олега Сенцова, — сказал «Эху Москвы» председатель организации Александр Соловьев.
Александр Соловьев добавил, что активисты готовили постамент в секретном режиме из-за постоянного противодействия и постоянного наблюдения за ними.

Комментарии

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ansata 26 июня 2018 | 19:11

Павленский stile? А у него неплохо тогда получилось. С мошонкой не особо, а вот с колючкой-в тему!

olegleon 26 июня 2018 | 19:18

ansata: это пародия. креатива нет (((

romashka__ 26 июня 2018 | 19:22

Всё креатив, что за свободу против имитации и лжи. воровства и праздников на крови.

danko1 26 июня 2018 | 19:23

Очень доходчивый каждому думающему символ, что ЧМ проходит в путинском концлагере, в который этот вор-гэбэшник Россию превратил.

zmeelov_1 26 июня 2018 | 19:33

danko1: Либерастам выпить яду. На те лярды зелени, выделенные госдепам большевики уже б давно власть взяли. А всё прожрали, просрали, да по карманам распихали своим. Только на прибитие яиц с колючкой и способны. Тьфу на вас - генетический мусор России.

monik_7 26 июня 2018 | 19:36

danko1: Это не новый символ. Огромная инсталляция в виде пирамиды из колючей проволоки была установлена на площади Гидеминаса после расстрела литовского восстания за независимость при советской еще власти. Удивительно, что вильнюсцы придали этому символу совершенно иной смысл - дней за 5-7 после установки весь моток проволоки был утыкан партийными и комсомольскими билетами литовцев и инсталляция приобрела совсем другой смысловой посыл

olegleon 26 июня 2018 | 19:41

danko1: ну да, а то сотни тысяч приехавших туристов идиоты полные и только активисты и Вы такие умные )))
есть такая порода людей, которой очень плохо, когда у других праздник. и они готовы на всё, чтобы всем испортить его

zmeelov_1 26 июня 2018 | 19:49

olegleon: Я б добавил, что на большее они и не способны

olegleon 26 июня 2018 | 19:56

zmeelov_1: они действуют по принципу "обезьянка видит, обезьянка повторяет"

polikarpich 26 июня 2018 | 20:07

zmeelov_1: Ну, а ты сам на что-то способен? Или только тупо всех облаивать?
Насчёт "генетического мусора" рассуждаешь? Так вот, сейчас реально за действующую воровскую "типа, власть" около 20%, около 80% - просто "ждуны", и только 2-3% реально стараются что-то сделать и что-то изменить.
Кто из этих групп - "генетический мусор" и к кому сам себя относишь?

shplint_05 26 июня 2018 | 20:00

Народ этих "активистов" ненавидит и готов с ними расправиться при первой возможности. А власть робеет и невнятно млямкает что-то неразборчивое. Надо за подобные выходки сразу на зону. Двушечка хорошо лечит.

polikarpich 26 июня 2018 | 20:12

shplint_05: Не-а-а! Как раз наоборот. Это власть ненавидит оппозицию (реальную!) и готова с ней расправиться при первой возможности. А народ (инертная масса) как раз и "млямкает" что-то неразборчивое ибо не может выбрать, куда же ему податься. И по "ящику", вроде, мягко стелят, а в реале полное дерьмо получается, откровенный грабёж.
А вот тебя "на зону" неплохо бы пристроить за "разжигание".

irinakingsize1 26 июня 2018 | 19:12

Отлично!

piterjanis 26 июня 2018 | 19:19

Идиоты

lvl100500 26 июня 2018 | 19:20

Дауны!

danko1 26 июня 2018 | 19:25

lvl100500: piterjanis: Портянки уже вместо комментариев только подписи свои ставят.
Но хотя бы самокритично.

lvl100500 26 июня 2018 | 19:36

danko1: А по существу обсуждаемого действа что сказать можете? Ничего не можете? Тогда заткнись в тряпочку и молчи, дебил!

zmeelov_1 26 июня 2018 | 19:45

lvl100500: Данко - не дебил. Это высохшая трухлявая маразматичка, типа новодворской. Которую черти с Валерией Ильиничной уже давно заждались на том свете.

polikarpich 26 июня 2018 | 19:52

zmeelov_1: Так ты уже там, по сути. Обеими ногами.
Труп ходячий, без единой собственной мысли, весь сделанный "зомбоящиком" из полена.
Кроме, как охаивать оппозицию, какие-нибудь мысли есть?

zmeelov_1 26 июня 2018 | 20:07

polikarpich: Майдвун, какие ещё могут мысли быть у нормальных людей в России после ваших пусек с павленскими? Вы все отпиндосенные на всю голову. Никакая вы не оппозицию. Обычные кретины. С вами успешно справлялась советская принудительная психиатрия.

olegleon 26 июня 2018 | 20:00

zmeelov_1: вот давайте не будем оскорблять Валерию Ильиничну сравнением с danko.
Новодворская была либералом, а danko - либераст

ugiazov 26 июня 2018 | 19:24

Иностранцы в фан-зонах России видят потёмкинскую деревню.

lvl100500 26 июня 2018 | 19:25

ugiazov: Потёмкинские деревни исторический фейк.

fresh_breeze 26 июня 2018 | 19:29

Террориста Сенцова, — они ЭТО не забыли это указать?

vincenttt 26 июня 2018 | 19:36

Молодцы!...Ярко и по делу..

yuriyp 26 июня 2018 | 19:40

Ярко и креативно в отличие от унылого официоза. Лишнее подтверждение, что творчество доступно лишь свободным людям...

lvl100500 26 июня 2018 | 19:52

yuriyp: Ярко и креативно в отличие от унылого официоза.//

Точно. А если ещё яйца к брусчатке приколотить то ваще улёт))) Никакой официоз рядом не стоял))

tks 26 июня 2018 | 19:41

Тупой, гнилой, насквозь прогнивший режим суррогатного псевдоцарька.

lvl100500 26 июня 2018 | 19:47

tks: И как у тебя духа хватает говорить такое в несвободной, забитой стране. Ведь воронки по ночам снуют, пачками свозя борцунов с режимом в мрачные подвалы Лубянки....
Ты СМЕЛЫЙ человек!!!))

polikarpich 26 июня 2018 | 19:57

lvl100500: Вон оно чё ты хотел бы! Так ведь?
Всё это возможно, конечно, повторить, только в виде фарса, как обычно.Время не то уже, и люди уже другие всё же. К счастью.
РФ сейчас - это Республика Фарсов, Республика Фейков, Республика Фальши.

lvl100500 26 июня 2018 | 20:03

polikarpich: Вон оно чё ты хотел бы! Так ведь? //

Ни в коем случае.

Всё это возможно, конечно, повторить, только в виде фарса, как обычно.Время не то уже//

Ты уважаемый сам себе противоречишь.

//РФ сейчас - это Республика Фарсов, Республика Фейков, Республика Фальши//

....с надрывом в писклявом голосе, сжав потные кулачки, кипя от ненависти.... Человечище!!!!

kottigr1 26 июня 2018 | 20:08

lvl100500: А Вы стало быть по лагерному бараку скучаете.. ? Домой попасть хотите ?

lvl100500 26 июня 2018 | 20:19

kottigr1: А Вы стало быть по лагерному бараку скучаете.//

В глаза не видел лагерного барака. Это вам он мерещится на каждом углу))

polikarpich 26 июня 2018 | 20:20

lvl100500: Да ну! Буду я ещё тут напрягаться и потеть. У нас жара ещё, к тому же, околосорокаградусная.
Просто устало констатирую, что куда ни сунешься - всюду фальшак.

i_c_e 26 июня 2018 | 19:50

Круто! Не они первые с такой ассоциацией, какой-то украинский художник уже рисовал, но факт установки, пусть хоть на короткое время — молодцы!
Charlie Hebdo, кстати, тоже неплохо выступил 13 июня.

gwon 26 июня 2018 | 19:50

По-моему, не умно. Как и сам Ходор далеко не Навальный. лучше бы за Павленского этот мячик в Париже выставили или за Надю Савченко в Киеве.

shlevet 26 июня 2018 | 19:50

Креативно конечно, но тупо

addi 26 июня 2018 | 20:01

Оригинально, доходчиво и, кое-кому, не в бровь, а в глаз !....

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