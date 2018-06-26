Активисты «Открытой России» поставили в центре Москвы обмотанный колючей проволокой кубок Чемпионата мира по футболу
Таким образом, они стараются рассказать гостям из разных стран мира о голодовке заключенного Олега Сенцова, — сказал «Эху Москвы» председатель организации Александр Соловьев.
Александр Соловьев добавил, что активисты готовили постамент в секретном режиме из-за постоянного противодействия и постоянного наблюдения за ними.
Комментарии38
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ansata 26 июня 2018 | 19:11
Павленский stile? А у него неплохо тогда получилось. С мошонкой не особо, а вот с колючкой-в тему!
olegleon 26 июня 2018 | 19:18
ansata: это пародия. креатива нет (((
romashka__ 26 июня 2018 | 19:22
Всё креатив, что за свободу против имитации и лжи. воровства и праздников на крови.
danko1 26 июня 2018 | 19:23
Очень доходчивый каждому думающему символ, что ЧМ проходит в путинском концлагере, в который этот вор-гэбэшник Россию превратил.
zmeelov_1 26 июня 2018 | 19:33
danko1: Либерастам выпить яду. На те лярды зелени, выделенные госдепам большевики уже б давно власть взяли. А всё прожрали, просрали, да по карманам распихали своим. Только на прибитие яиц с колючкой и способны. Тьфу на вас - генетический мусор России.
monik_7 26 июня 2018 | 19:36
danko1: Это не новый символ. Огромная инсталляция в виде пирамиды из колючей проволоки была установлена на площади Гидеминаса после расстрела литовского восстания за независимость при советской еще власти. Удивительно, что вильнюсцы придали этому символу совершенно иной смысл - дней за 5-7 после установки весь моток проволоки был утыкан партийными и комсомольскими билетами литовцев и инсталляция приобрела совсем другой смысловой посыл
olegleon 26 июня 2018 | 19:41
danko1: ну да, а то сотни тысяч приехавших туристов идиоты полные и только активисты и Вы такие умные )))
есть такая порода людей, которой очень плохо, когда у других праздник. и они готовы на всё, чтобы всем испортить его
zmeelov_1 26 июня 2018 | 19:49
olegleon: Я б добавил, что на большее они и не способны
olegleon 26 июня 2018 | 19:56
zmeelov_1: они действуют по принципу "обезьянка видит, обезьянка повторяет"
polikarpich 26 июня 2018 | 20:07
zmeelov_1: Ну, а ты сам на что-то способен? Или только тупо всех облаивать?
Насчёт "генетического мусора" рассуждаешь? Так вот, сейчас реально за действующую воровскую "типа, власть" около 20%, около 80% - просто "ждуны", и только 2-3% реально стараются что-то сделать и что-то изменить.
Кто из этих групп - "генетический мусор" и к кому сам себя относишь?
shplint_05 26 июня 2018 | 20:00
Народ этих "активистов" ненавидит и готов с ними расправиться при первой возможности. А власть робеет и невнятно млямкает что-то неразборчивое. Надо за подобные выходки сразу на зону. Двушечка хорошо лечит.
polikarpich 26 июня 2018 | 20:12
shplint_05: Не-а-а! Как раз наоборот. Это власть ненавидит оппозицию (реальную!) и готова с ней расправиться при первой возможности. А народ (инертная масса) как раз и "млямкает" что-то неразборчивое ибо не может выбрать, куда же ему податься. И по "ящику", вроде, мягко стелят, а в реале полное дерьмо получается, откровенный грабёж.
А вот тебя "на зону" неплохо бы пристроить за "разжигание".
irinakingsize1 26 июня 2018 | 19:12
Отлично!
piterjanis 26 июня 2018 | 19:19
Идиоты
lvl100500 26 июня 2018 | 19:20
Дауны!
danko1 26 июня 2018 | 19:25
lvl100500: piterjanis: Портянки уже вместо комментариев только подписи свои ставят.
Но хотя бы самокритично.
lvl100500 26 июня 2018 | 19:36
danko1: А по существу обсуждаемого действа что сказать можете? Ничего не можете? Тогда заткнись в тряпочку и молчи, дебил!
zmeelov_1 26 июня 2018 | 19:45
lvl100500: Данко - не дебил. Это высохшая трухлявая маразматичка, типа новодворской. Которую черти с Валерией Ильиничной уже давно заждались на том свете.
polikarpich 26 июня 2018 | 19:52
zmeelov_1: Так ты уже там, по сути. Обеими ногами.
Труп ходячий, без единой собственной мысли, весь сделанный "зомбоящиком" из полена.
Кроме, как охаивать оппозицию, какие-нибудь мысли есть?
zmeelov_1 26 июня 2018 | 20:07
polikarpich: Майдвун, какие ещё могут мысли быть у нормальных людей в России после ваших пусек с павленскими? Вы все отпиндосенные на всю голову. Никакая вы не оппозицию. Обычные кретины. С вами успешно справлялась советская принудительная психиатрия.
olegleon 26 июня 2018 | 20:00
zmeelov_1: вот давайте не будем оскорблять Валерию Ильиничну сравнением с danko.
Новодворская была либералом, а danko - либераст
ugiazov 26 июня 2018 | 19:24
Иностранцы в фан-зонах России видят потёмкинскую деревню.
lvl100500 26 июня 2018 | 19:25
ugiazov: Потёмкинские деревни исторический фейк.
fresh_breeze 26 июня 2018 | 19:29
Террориста Сенцова, — они ЭТО не забыли это указать?
vincenttt 26 июня 2018 | 19:36
Молодцы!...Ярко и по делу..
yuriyp 26 июня 2018 | 19:40
Ярко и креативно в отличие от унылого официоза. Лишнее подтверждение, что творчество доступно лишь свободным людям...
lvl100500 26 июня 2018 | 19:52
yuriyp: Ярко и креативно в отличие от унылого официоза.//
Точно. А если ещё яйца к брусчатке приколотить то ваще улёт))) Никакой официоз рядом не стоял))
tks 26 июня 2018 | 19:41
Тупой, гнилой, насквозь прогнивший режим суррогатного псевдоцарька.
lvl100500 26 июня 2018 | 19:47
tks: И как у тебя духа хватает говорить такое в несвободной, забитой стране. Ведь воронки по ночам снуют, пачками свозя борцунов с режимом в мрачные подвалы Лубянки....
Ты СМЕЛЫЙ человек!!!))
polikarpich 26 июня 2018 | 19:57
lvl100500: Вон оно чё ты хотел бы! Так ведь?
Всё это возможно, конечно, повторить, только в виде фарса, как обычно.Время не то уже, и люди уже другие всё же. К счастью.
РФ сейчас - это Республика Фарсов, Республика Фейков, Республика Фальши.
lvl100500 26 июня 2018 | 20:03
polikarpich: Вон оно чё ты хотел бы! Так ведь? //
Ни в коем случае.
Всё это возможно, конечно, повторить, только в виде фарса, как обычно.Время не то уже//
Ты уважаемый сам себе противоречишь.
//РФ сейчас - это Республика Фарсов, Республика Фейков, Республика Фальши//
....с надрывом в писклявом голосе, сжав потные кулачки, кипя от ненависти.... Человечище!!!!
kottigr1 26 июня 2018 | 20:08
lvl100500: А Вы стало быть по лагерному бараку скучаете.. ? Домой попасть хотите ?
lvl100500 26 июня 2018 | 20:19
kottigr1: А Вы стало быть по лагерному бараку скучаете.//
В глаза не видел лагерного барака. Это вам он мерещится на каждом углу))
polikarpich 26 июня 2018 | 20:20
lvl100500: Да ну! Буду я ещё тут напрягаться и потеть. У нас жара ещё, к тому же, околосорокаградусная.
Просто устало констатирую, что куда ни сунешься - всюду фальшак.
i_c_e 26 июня 2018 | 19:50
Круто! Не они первые с такой ассоциацией, какой-то украинский художник уже рисовал, но факт установки, пусть хоть на короткое время — молодцы!
Charlie Hebdo, кстати, тоже неплохо выступил 13 июня.
gwon 26 июня 2018 | 19:50
По-моему, не умно. Как и сам Ходор далеко не Навальный. лучше бы за Павленского этот мячик в Париже выставили или за Надю Савченко в Киеве.
shlevet 26 июня 2018 | 19:50
Креативно конечно, но тупо
addi 26 июня 2018 | 20:01
Оригинально, доходчиво и, кое-кому, не в бровь, а в глаз !....