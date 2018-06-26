Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд предупредил Россию о том, что истекают сроки для выплаты взносов в организацию

В Госдуме дали понять, что Москва не будет этого делать, пока в устав Совета Европы не внесут изменения. Об этом Андрей Гаврилов.

Меньше недели осталось у России для выплаты взносов. Последний срок – 30 июня, сообщил Турбьёрн Ягланд. Он заверил агентство РИА, что сделал всё, что от него зависит для урегулирования проблемы. В апреле генсек Совета Европы назвал неприемлемой неуплату Россией взноса в бюджет этой международной организации. И напомнил главе российского МИДа Сергею Лаврову: это обязательство в рамках конвенции и международного права. В Госдуме сегодня заявили, что российская сторона не готова платить взнос в Совет Европы, пока в устав организации не внесут поправки о недопустимости санкций в отношении парламентских делегаций. Конфликт Москвы и Страсбурга обострился несколько лет назад, когда российских парламентариев лишили части прав и полномочий из-за позиции по Крыму. Москва прошлый летом заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут полностью восстановлены. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

По мнению экспертов, отказ России платить членские взносы в Совет Европы может привести к новым санкциям. Ранее сообщалось, что ПАСЕ стала испытывать финансовые трудности из-за действий России.