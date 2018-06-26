Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд предупредил Россию о том, что истекают сроки для выплаты взносов в организацию
В Госдуме дали понять, что Москва не будет этого делать, пока в устав Совета Европы не внесут изменения. Об этом Андрей Гаврилов.
Меньше недели осталось у России для выплаты взносов. Последний срок – 30 июня, сообщил Турбьёрн Ягланд. Он заверил агентство РИА, что сделал всё, что от него зависит для урегулирования проблемы. В апреле генсек Совета Европы назвал неприемлемой неуплату Россией взноса в бюджет этой международной организации. И напомнил главе российского МИДа Сергею Лаврову: это обязательство в рамках конвенции и международного права. В Госдуме сегодня заявили, что российская сторона не готова платить взнос в Совет Европы, пока в устав организации не внесут поправки о недопустимости санкций в отношении парламентских делегаций. Конфликт Москвы и Страсбурга обострился несколько лет назад, когда российских парламентариев лишили части прав и полномочий из-за позиции по Крыму. Москва прошлый летом заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут полностью восстановлены. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.
По мнению экспертов, отказ России платить членские взносы в Совет Европы может привести к новым санкциям. Ранее сообщалось, что ПАСЕ стала испытывать финансовые трудности из-за действий России.
Комментарии34
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kottigr1 26 июня 2018 | 19:09
Давно пора выставить из Совбеза ООН "рудимент прошлого"...В ООН РФ итак сидит "на птичьих правах" и в любой момент её оттуда могут попросить.. Пусть и в ООН РФ вступает на общих правах, как все бывшие Республики СССР.
Открываете Устав ООН и читаете статью 23, п.1, в которой перечисляются страны-постоянные члены Совета Безопасности. Увы, Российской Федерации среди них НЕТ! До сего дня там указан Союз Советских Социалистических Республик. РФ на этом месте сидит временно по просьбе 11-ти стран. "В письме от 24 декабря 1991 года Президент Российской Федерации Борис Ельцин проинформировал Генерального секретаря о том, что членство Советского Союза в Совете Безопасности и всех других органах Организации Объединенных Наций будет продолжено Российской Федерацией при поддержке 11 стран - членов Содружества Независимых Государств."
Юридически на данный момент РФ в Совбезе ООН представляет лишь СНГ, а не Российскую Федерацию.
Если часть этих стран из числа этих 11-ти поставят вопрос о прекращении этого представительства, ООН вынужден будет пересмотреть текущий порядок дел.
Причем РФ даже пискнуть ничего не сможет. РФ - никогда не была правопреемницей СССР, а уж тем более Российской Империи от которой СССР отказался. СССР - был межгосударственным союзом, а не унитарной страной.
Что бы стать преемницей любого союза, нужно получить согласие на это со стороны ВСЕХ участников этого Союза(бывших Республик СССР). Долги СССР на себя РФ взяла В ОБМЕН на отказ от зарубежных активов со стороны бывших Республик СССР. Это не является преемственностью, а является лишь обменом взаимных обязательств.
РФ - вновьсозданное государство. Понятие РФ вообще было придумано ЕБН по пьяни 25 декабря 1991 г., вместе с россиянами.. До этого такого народа и такой страны вообще никогда не было..
r88w556xl4 26 июня 2018 | 19:24
kottigr1: До этого такого народа и такой страны вообще никогда не было.
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Украина как отдельная республика вообще была придумана коммунистами в 1918 году, являясь до того Малороссией, частью России, на которой говорили на малоросском диалекте русского языка, ныне претенциозно именуемого украинским. А в 1991 она ещё и получила государственность "от ЕБН по пьяни", вопреки общенациональному референдуму. Так что пора расформировать бандеровское фашистское государство, которое образовалось незаконно, сделав его частью России, как всегда то и было, и Киев опят станет "матерью городов РУССКИХ".
kottigr1 26 июня 2018 | 19:28
r88w556xl4: Садись, двойка тебе за то что прогулял уроки по Истории в школе..
Украинская Народная Республика УНР — название (с 7 (20) ноября 1917 года) «автономной Украины» (образовавшейся 10 (23) июня 1917 года в составе Российского государства); после провозглашения руководством УНР независимости 9 (22) января 1918 года — государство. Украина была образована даже раньше чем появилась РСФСР. После захвата большевиками на Украине власти, была в несколько этапов преобразована в УССР.
30 декабря 1922 года было учреждено путём объединения Украинской ССР вместе с Белорусской ССР, РСФСР и Закавказской СФСР государственное объединение СССР. В этом государственном объединении УССР был суверенным государством согласно действующей на тот момент Конституции(до 1977 года), имел право даже иметь собственную армию и самостоятельно устанавливать международные, межгосударственные отношения.
r88w556xl4 26 июня 2018 | 19:42
kottigr1: Я не хочу, как ты, занудствовать огромными простынями, а в общем кратком изложении описал то, что прекрасно знаю подробно. Опускание деталей ничего не меняет по сути: Украина получила свой статус независимой республики именно от коммунистов, до того являясь лишь частью Российской империи; статус отдельного государства в 1991 году был ей присвоен незаконно.
Ты думаешь, что ничего не изменится, что мы позволим под боком существовать откровенно враждебному России фашистскому нацистскому государству, населённому русскими же? Если ты так считаешь, то глубоко ошибаешься. Переворот, который скинет упырей, грядёт. Европа тоже всё прекрасно видит, но для неё в приоритете уничтожение России, для этого она терпит и национализм, и неприкрытый фашизм, и геноцид.
rusof_ob 26 июня 2018 | 19:52
А ты знаешь, что 90% защищающих сейчас Ураину от "прикратого" фашизма говорят исключительно на русском языке?
rusof_ob 26 июня 2018 | 19:54
rusof_ob: пишу с айфона, пальцы иногда не попадают в клавиши, sorry )
r88w556xl4 26 июня 2018 | 19:54
rusof_ob: Мало того, если ты прогуляешь по центру Киева, то услышишь, что 90% окружающих говорят на русском языке.
kottigr1 26 июня 2018 | 20:02
r88w556xl4: мы позволим под боком существовать откровенно враждебному России фашистскому нацистскому государству
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Странно.. Но путинскую РФ большинство живущих в мире как раз и считают фашистским, нацистским государством с авторитарным-феодальным режимом.
Кстати и аналогия с Третьим Рейхом у нынешней России прямо таки сочная получается..
Путин смог полностью повторить путь Гитлера. Он как и фюрер напал на Украину без объявления войны, оккупировал Крым, даже мост построил туда как это сделали фашисты..
Может быть и финал у Путина с Гитлером будет общим ? Что об этом думают такие последователи путинского фашизма как Вы ?
chukhonets 26 июня 2018 | 20:14
r88w556xl4:
"Мы позволим", "Мы не позволим" - сначала у себя разберитесь и в порядок приведите себя, позволятели...
deir_ez_zor 26 июня 2018 | 20:29
kottigr1:
Школа тут не причем, хотя и она на России полностью деградировала, у ватной публики информация в под кепкой так долго не держится, выветривается через три дня, максимум неделя, а потом опять пушистая вата.
Этот нацистский бред, великоскрепным путиноидам вклады зомбиящик с четкой регулярностью повторений.
Как только режим повторений прекращается, эти "знатоки" через месяц уже не вспомнят про свою смрадную отрыжку "превратить" США в ядерный пепел, танками дойти до Лама-нша и, про то, что армия новороссов на наусерах за три дня захватит Киев.
kryimsdiiick 26 июня 2018 | 19:42
r88w556xl4: Насчет матери городов. В оригинале не мать, а metropolia, то есть метрополия - столица империи. А во-вторых, мать не виновата, что некоторые дети стали такими уродами.
deir_ez_zor 26 июня 2018 | 20:17
r88w556xl4:
Всем и так ясно, Совет Европы не станет менять свой устоявшийся устав, только под одну недоразвитую страну, да еще под ее совершенно дебильные требования, это понимает и многоскрепная госдура, а так же малоквалифицированное правительство, весь этот выпендреж разыгрывается только потому, что на Россия денег нет, страна банкрот. В бюджете огромная дыра.
Денег нет и держатся уже не за что. Нечем уже платить даже пенсии.
sskull 26 июня 2018 | 19:37
kottigr1: Ты эту херню для олигофренов пишешь уже лет пять и до сих пор находятся идиоты, которые это лайкают...
Кстати, у тебя тексты по папочкам разложены " ООН", " Боинг", " Польский самолет", " Путин"?)))
rusof_ob 26 июня 2018 | 19:57
sskull: тебе совет - перед тем, как делать селфи, одень, хотя бы, трусы.
sskull 26 июня 2018 | 20:04
rusof_ob: Это все, что ты пернуть смог.
Что в методичке так и написано:" Если портянка тыкнул вас лицом в дерьмо, пишите любую хрень лишь увести от темы разговора"?)))
Да уж, скоро Стець не с помойки вас будет набирать, а из приюта для умствено отсталых..
ukrodupa404 26 июня 2018 | 19:09
Какие взносы!? Достаточно писи на воротник ! Клоуны гейропейские ,пусть укрогабон из арестованных Газпромовских активов за нас заплатит !))))
olegleon 26 июня 2018 | 19:13
ukrodupa404: откуда у Украины такие деньги? она только в долг жить умеет, а платить нет
midnightblues 26 июня 2018 | 19:09
Скоро выгонят
ДЕНЕГ НЕТ-НО ВЫ ТАМ ДЕРЖИТЕСЬ
Видимо-зверек подкрался
ugiazov 26 июня 2018 | 19:20
Прогнётся ли совет Европы ради российского взноса, или останется принципиальным?
hastings 26 июня 2018 | 19:22
ugiazov: не прогнется, так прогнем! И до Страсбурга дойдем!
fresh_breeze 26 июня 2018 | 19:21
Совету Европы очевидно придётся затянуть поясок. Пусть уволят референток/секретарш с длинными ногами и крутыми бёдрами, сменят автопарк на бюджетные модели, больше пользуются общественным транспортом etc.
Возобновление уплаты Москвой взносов не должно произойти раньше, чем СЕ прекратит использовать свой статус для лоббирования политических интересов, направленных против РФ.
kryimsdiiick 26 июня 2018 | 19:43
fresh_breeze: Ну тебе-то в Европе терять нечего. А вот у твоих хозяев там много всего.
nestor199 26 июня 2018 | 19:24
Предупредил? И чё?
tks 26 июня 2018 | 19:27
У депутанов ГосДурки обидка смертельная - надобно их наконец то понять что ли...
murad_manapov 26 июня 2018 | 19:29
пропадет оон без рашки, ой пропадет))
rusof_ob 26 июня 2018 | 19:43
Когда я читаю, что население, которое в 21 веке ходит в сортиры с дыркой в деревянном полу во дворе, пугает Европу лишением своего общества, слезы умиления текут по моим щекам.
fosst13 26 июня 2018 | 20:03
rusof_ob: гугли общественные туалеты в Китае. Удивишься =)
shlevet 26 июня 2018 | 19:46
Правильно, ни копейки ПАСЕ пока не сделают то, что нам нужно
babich174 26 июня 2018 | 20:01
shlevet: Вам нужно хорошего ремня по голой жопе...
shlevet 26 июня 2018 | 20:10
babich174: Будь осторожен в своих фантазиях, шалун
vladimirgornitsky 26 июня 2018 | 19:53
Видимо, Россия ответит: "Денег нет, но вы держитесь".
vlabumur 26 июня 2018 | 19:55
Наша руководство это обычное уголовное сообщество, понимают ли это на западе?
Вопрос?
babich174 26 июня 2018 | 19:57
Россия продолжает политику кидалово.
vladimirgornitsky 26 июня 2018 | 20:01
Перед недавними зимними Олимпийскими играми Россия пыталась шантажировать остальной мир отказом от участия под лозунгом "Нет России - нет Игр". Но никто не испугался, мир явно решил, что и без России вполне можно обойтись. Так что пришлось заткнуться и выступать на тех условиях, на которых Россию согласились пустить. Примерно так же Россия пытается вести себя и в случае с Советом Европы. И результат будет сходный.