В состав американской киноакадемии могут войти четверо россиян

Трое из них работали с режиссером Андреем Звягинцевым над фильмами «Левиафан» и «Нелюбовь», номинированными на «Оскар».

В списке деятелей в области искусства, приглашенных в ряды киноакадемии оказался оператор Михаил Кричман – он был удостоен премии Европейской киноакадемии за работу в фильме «Нелюбовь». Среди приглашенных также значится сценарист Олег Негин. Он работал с Андреем Звягинцевым над фильмами «Изгнание», «Елена», «Нелюбовь», а за сценарий к «Левиафану» вместе с режиссером получил приз Каннского фестиваля. За эту картину в киноакадемию также позвали монтажера Анну Масс. А композитор София Губайдуллина удостоилась чести стать киноакадемиком за музыку к фильмам «Вертикаль» и «Мария — королева Шотландии».

Всего в список Американской академии киноискусств, присуждающей престижную премию «Оскар», вошли более 900 деятелей из 59 стран мира.

В последние годы академию часто критиковали за дискриминацию при выборе претендентов. Однако в этом году почти половину приглашенных составляют женщины, и около 40% от общего числа не принадлежат к европеоидной расе.

Судя по опубликованному списку, большинство приглашений направлено представителям актерской профессии. Будущими киноакадемиками в частности могут стать Эмилия Кларк, Ева Грин и Дэниэл Калуа.

Среди членов киноакадемии уже есть несколько россиян. Один из них — продюсер «Левиафана» Александр Роднянский, его в академию пригласили два года назад