Пленум ВС: Возможные неудобства для пешеходов не могут быть причиной для переноса времени или места митинга

Возможные неудобства для пешеходов не могут быть причиной для переноса времени или места митинга. Об этом говорится в постановлении пленума Верховного суда, — сообщает Интерфакс.

Верховный суд также разъяснил, что согласовывать митинг нужно даже в том случае, если он проводится на частной территории или в помещении, в том числе, в торговых центрах. По закону уведомление нужно подать не ранее чем за 15 дней и не позднее, чем за 10 дней до мероприятия.