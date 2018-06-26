В Свердловской области депутаты регионального заксобрания выступают против пенсионной реформы
Протест гасит парламентское большинство партии власти.
Областное заксобрание не поддержало предложение фракции КПРФ направить в Госдуму обращение против принятия закона об увеличении пенсионного возраста. За проект обращения проголосовали 10 депутатов, против – 26 процентов, двое воздержались, четверо не голосовали. Об этом руководитель фракции Александр Ивачев написал на своей странице в Facebook. Представители «Справедливой России» сегодня провели пикет против пенсионной реформы. Активисты СР растянули плакат с лозунгом «Сдохнем на работе», пишет Знак.ком. Вместе с активистами на пикет вышли три депутата-эсера. Пенсионный возраст правительство россии предлагает повысить до 65 лет для мужчин и до 63 лет женщинам.
Свердловские отделения партий «Яблоко». «ПАРНАС» и «Левого фронта» намерены провести в Екатеринбурге в начале июля акции протеста против пенсионной реформы. Областные власти отказываются согласовывать митинги, ссылаясь на особый режим безопасности, введенный на время чемпионата мира по футболу.
Комментарии1
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yralez 26 июня 2018 | 18:47
Неправильный заголовок.
Правильный так----партия жуликов и воров поддержала проект с криками ура.