Силуанов: Средняя пенсия в России в 2024-ом году достигнет 20 тысяч рублей

Средняя пенсия в России в 2024-ом году достигнет 20 тысяч рублей, — заявил первый вице-премьер Антон Силуанов. По его словам, выплаты пенсионерам будут увеличиваться примерно на 1000 рублей в год и рост пенсий должен значительно опередить инфляцию.

Правительство обещает не допустить дискриминации в трудовых отношениях, — заявил премьер Медведев.

Правительство предлагает повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.