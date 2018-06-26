Силуанов: Средняя пенсия в России в 2024-ом году достигнет 20 тысяч рублей
Средняя пенсия в России в 2024-ом году достигнет 20 тысяч рублей, — заявил первый вице-премьер Антон Силуанов. По его словам, выплаты пенсионерам будут увеличиваться примерно на 1000 рублей в год и рост пенсий должен значительно опередить инфляцию.
Правительство обещает не допустить дискриминации в трудовых отношениях, — заявил премьер Медведев.
Правительство предлагает повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
Комментарии2
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starokozlovicky2gus 26 июня 2018 | 18:40
При этом средняя цена батона хлеба достигнет 10 тысяч.
yralez 26 июня 2018 | 18:44
Спасибо, родной....на хлеб с квасом хватит ?
Квас то нынче дорогой, а через 6 лет правления ОПГ и хлебушек станет недоступным.
Вы себя берегите, не забывайте прибавлять себе и карателям.
А то ведь надоедим, хлебушек на коленях вымаливая.