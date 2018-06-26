Еще два матча Чемпионата Мира пройдут сегодня вечером

В 21 час в группе Д Аргентина сыграет с Нигерией, а Хорватия – с Исландией.

Ситуация в этом квартете перед заключительным туром сложилась драматическая. Хотя бы потому, что ни одна из команд не потеряла шансов выйти в 1\8 финала.

Хорваты, имеющие в своем активе 6 очков, и место в плей-офф Чемпионата мира себе уже гарантировавшие, сыграют с командой Исландии. В активе которой всего 1 балл. Столько же после двух матчей набрала сборная Аргентины. У которой, к тому же, после 0-3 от хорватов, плохая разница забитых и пропущенных мячей. Чтобы не стать соавтором самой громкой сенсации на турнире, Месси и компании просто необходимо побеждать сегодня Нигерию. И по возможности, как можно крупнее. Тогда Альбисилесте наберет 4 очка и опередит африканцев в турнирной таблице. А вот ничья или поражение отправит Аргентину домой.

Впрочем, произойти это может и в том случае, если Хорватия, посчитав свое дело сделанным, не станет упираться в игре против Исландии. В общем, раскладов в этой группе предостаточно. Остается лишь дождаться развязки.

Обе игры начнутся в 21 час по московскому времени. Первый канал покажет в прямом эфире встречу аргентинцев с нигерийцами.