США поддерживает предложение наделить ОЗХО в полномочии устанавливать виновных в химических атаках
Об этом заявил замгоссекретаря США Джон Салливан. При этом в самой Великобритании признают отсутствие консенсуса по этому предложению. Голосование по британскому проекту состоится после дополнительных дискуссий, решение ожидается завтра. В российской делегации британское предложение уже раскритиковали, напомнив, что ответственных за хим.атаки может устанавливать только Совбез ООН.
Комментарии2
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seryj_wolk 26 июня 2018 | 18:43
Совет Безопасности должен принимать решения мерах, которые должны применяться к странам и режимам, применивших ОМП. А выявлять виновных должны специалисты ОЗХО.
shlevet 26 июня 2018 | 18:50
Чего-то мелко гребут, нужно было сразу дать полномочия - "по закону военного времени"