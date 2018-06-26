США поддерживает предложение наделить ОЗХО в полномочии устанавливать виновных в химических атаках

Об этом заявил замгоссекретаря США Джон Салливан. При этом в самой Великобритании признают отсутствие консенсуса по этому предложению. Голосование по британскому проекту состоится после дополнительных дискуссий, решение ожидается завтра. В российской делегации британское предложение уже раскритиковали, напомнив, что ответственных за хим.атаки может устанавливать только Совбез ООН.