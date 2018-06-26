Семеро из 10 детей, отравившихся в поезде Екатеринбург-Анапа, находятся в медицинском блоке лагеря

Один остается в больнице, еще двое в стационаре не нуждаются. Об этом ТАСС сообщили в санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина России», куда на отдых направлялась группа. Ранее сообщалось, что по прибытию пассажирского поезда из Екатеринбурга в Анапу были госпитализированы десять детей с признаками пищевого отравления. В Роспотребнадзоре не исключают возможность инфекции.