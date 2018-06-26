В Казани строительный кран упал на многоквартирный дом
Фото с места происшествия появились в социальных сетях. В пресс-службе Минздрава Татарстана, Интерфаксу сообщили, что на место выехала бригада «скорой помощи». О пострадавших пока ничего не сообщается.
Комментарии3
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bozk 26 июня 2018 | 18:40
Если бы он не упал, то это сделали бы солдаты НАТО.
archibald_dandy_esquire 26 июня 2018 | 18:45
нет-нет! никто не пострадал! и кран не падал! это вражеская пропаганда! не могло такого случится в дни ЧМо'2018!
vilingrad 26 июня 2018 | 18:49
Бардак в стране