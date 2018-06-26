Западные СМИ называют проходящие в Тегеране протесты против повышения цен самыми масштабными с 2012 года

Западные СМИ называют проходящие в Тегеране протесты против повышения цен и ослабления национальной валюты самыми масштабными с 2012 года.

Агентство Блумерг наряду с другими изданиями связывает ухудшение экономического положения Ирана с недавним объявлением Дональдом Трампом возобновления санкций против этой страны, стоящей на грани кредитного кризиса. Блумберг сообщает, что Центральный банк Ирана ввел ограничения на валютные операции еще до возврата к санкциям, а на прошлой неделе запретил импорт более тысячи наименований товаров, чтобы снизить отток валюты. По сравнении с апрелем, на черном рынке местная валюта риал подешевела в полтора в раза. Иранские СМИ цитируют вице-президента Ирана, который утверждает, что страна «находится на грани экономической войны, развязанной экономическим террористом». Ассошиейтед пресс сообщает, что Тегеран подал иск в Гаагский суд в связи с замораживанием средств национального центробанка на сумму в два млрд долларов.

Портал Бизнес инсайдер обращает внимание на то, что протесты в Иране длятся уже несколько месяцев. С декабря по январь, месяцы, на которые пришелся предыдущий пик уличных выступлений, охвативших более 70 городов, было арестовано около пяти тысяч человек, более 20 в столкновениях с полицией погибли, включая 11-летнего ребенка. Издание напоминает, что в условиях ужесточившейся цензуры, в качестве средства связи и оповещения протестующие использовали денежные купюры, на которых писали единомышленникам сообщения об очередных выступлениях и призывы не прекращать сопротивление. Власти отрицают аресты в нынешних протестах, о чем заявил накануне вице-губернатор столичного региона, выступая по государственному телевидению. Он также обещал, что многие магазины и центральный рынок Тегерана, закрытые накануне, сегодня откроются, однако, как передают западные СМИ, этого не произошло. Наблюдатели в соцсетях подчеркивают, что последние дни все чаще звучит критика в адрес политического руководства, а также верховного лидера Аятоллы Хаменеи, которому предлагается подать в отставку.

Правительство Ирана планирует со следующей недели запустить параллельные рыночные торги валютой, чтобы нанести удар по операциям на черном рынке.