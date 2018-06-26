Королева Великобритании Елизавета II подписала закон о выходе страны из Евросоюза

Он вступит в силу в конце марта следующего года – когда процедура Брекзит, как предполагается, официально будет завершена.

Закон фактически отменяет действие на территории Великобритании билля «О Европейском сообществе» 1972 года. На страну не будет распространяться законодательство ЕС – правда, произойдет это только после официального выхода Лондона из организации. Споры о сути подписанного Елизаветой II законопроекта шли на протяжении нескольких месяцев. Главным образом они касались полномочий парламента по изменению условий Брэкзита, в том числе возможности отмены выхода Британии из ЕС, если соглашение с Брюсселем так и не будет достигнуто. Документ кочевал от Палаты общин к Палате лордов и обратно: этот процесс, как отмечает РИА Новости, получил название «пинг-понг». Если бы законопроект так и не был бы принят к моменту официального выхода Британии из ЕС, то возникла бы юридическая коллизия: Лондон не входит в организацию, но европейские законы продолжают действовать. Предотвращено это было на прошлой неделе: Палата общин, в которой большинство имеет правящая Консервативная партия, отклонила поправки о расширении полномочий парламента в процедуре Брэкзит. В этом же виде билль одобрила и Палата лордов. Напомним, что процедура выхода Великобритании из ЕС началась в конце марта прошлого года. Это произошло после того, как в 2016 году на референдуме за Брекзит проголосовали 52% жителей страны.

Между тем в минувшее воскресенье более 100 тысяч человек вышли в центре Лондона на митинг против выхода Великобритании из ЕС, передает Sky News.