В Варшаве собираются снести памятник «Благодарности Красной Армии»

Это происходит в рамках курса декоммунизации страны, которым она следует уже давно, — сказал в эфире «Эха Москвы» наш специальный корреспондент в Польше Вацлав Радзивинович. Вацлав Радзивинович добавил, что в стране есть недовольные курсом на декоммунизацию, но в основном это люди, которые уже привыкли к старым названиям улиц и не хотят их менять.