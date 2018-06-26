В Варшаве собираются снести памятник «Благодарности Красной Армии»
Это происходит в рамках курса декоммунизации страны, которым она следует уже давно, — сказал в эфире «Эха Москвы» наш специальный корреспондент в Польше Вацлав Радзивинович. Вацлав Радзивинович добавил, что в стране есть недовольные курсом на декоммунизацию, но в основном это люди, которые уже привыкли к старым названиям улиц и не хотят их менять.
Комментарии2
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olegleon 26 июня 2018 | 18:31
ну да. ведь это польская армия победила Вермахт и силы СС в одиночку и освободила территорию Польши и потом добила нацистов в Берлине. так наверное новая польская история звучит
sskull 26 июня 2018 | 18:33
С учётом, что поляки уничтожили больше евреев, чем фашистов, то это совсем не удивительно...