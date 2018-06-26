Председатель Совета директоров и основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков признает, что американские санкции могут стать проблемой для его бизнеса. «Проблемы будем решать по мере их поступления», — добавил бизнесмен.

На прошлой неделе конгрессмены-республиканцы Марк Уолкер и Илиана Рос-Лейтинен призвали Белый дом включить в санкционный список самого Евтушенкова и подконтрольные ему АФК «Система» и МТС.

Ранее президент Путин заявил, что АФК «Система» будет строить многопрофильные лечебные заведения в Крыму. Впрочем, представитель «Системы» сказал Ведомостям, что компания в Крыму не работает.