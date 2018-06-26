Владимир Евтушенков признает, что американские санкции могут стать проблемой для его бизнеса
Председатель Совета директоров и основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков признает, что американские санкции могут стать проблемой для его бизнеса. «Проблемы будем решать по мере их поступления», — добавил бизнесмен.
На прошлой неделе конгрессмены-республиканцы Марк Уолкер и Илиана Рос-Лейтинен призвали Белый дом включить в санкционный список самого Евтушенкова и подконтрольные ему АФК «Система» и МТС.
Ранее президент Путин заявил, что АФК «Система» будет строить многопрофильные лечебные заведения в Крыму. Впрочем, представитель «Системы» сказал Ведомостям, что компания в Крыму не работает.
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