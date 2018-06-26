Миллиардер Михаил Прохоров выиграл у Алексея Навального суд о защите чести и достоинства

Оппозиционер должен опровергнуть данные своего расследования о якобы коррупционных связях предпринимателя с бывшим зампредом правительства Александром Хлопониным.

Представитель Алексея Навального Вячеслав Гимади покинул зал заседания не дожидаясь решения судьи, которая ушла в совещательную комнату. К тому моменту юрист Фонда борьбы с коррупцией Гимади остался один – его коллегу Ивана Жданова выгнали в ходе процесса за пререкания с судьей Мариной Васиной. Ей не понравилась реакция юриста на предложение заявить все ходатайства сразу. Жданов отметил, что будет представлять их так, как посчитает нужным – за что и был удален из зала. Оставшийся Гимади в ходе заседания неоднократно отмечал, что все происходящее рассматривает не как правовой процесс, а как необходимую процедуру на пути подачи жалобы в ЕСПЧ. В благоприятный исход дела для Навального сегодня он верил вряд ли. Уходя из зала еще до оглашения решения, Гимади сказал журналистам, что ответчик будет подавать апелляцию.

Поводом для обращения в суд стало расследование Фонда борьбы с коррупцией В нем Навальный рассказывал, что Михаил Прохоров купил итальянскую виллу тогда еще зампреда правительства Александра Хлопонина за тройную цену. Оппозиционер счел это безусловным признаком взятки. После того как ФБК опубликовало видеоролик, миллиардер подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации Он потребовал от Навального опровергнуть данные расследования и решил наказать его рублем, причем в буквальном смысле – настоял именно на такой символической компенсации. Адвокат Тимофей Гриднев, представлявший интересы Прохорова, отметил, что публиковать свое расследование Фонд борьбы с коррупцией мог только в случае вынесения обвинительного приговора суда по делу о взятке.

Сам Навальный в процессе не участвовал. По словам его представителей, он не получил извещения, так как в это время отбывал административный арест. Конечно, не было на заседании и Прохорова. Просьба представителей ответчика привлечь к процессу Хлопонина, была отклонена. К слову, действиями судьи сторона Навального осталась недовольна и даже заявляла отвод, мотивируя это тем, что Марина Васина якобы предвзято относится к оппозиционеру. Отстранить судью юристы ФБК пытались и ранее, от похожего дела, которое также рассматривала Васина. Безуспешная попытка была сделана в прошлом году в ходе рассмотрения спора Навального с другим миллиардером Алишером Усмановым. Тот суд о защите чести и достоинства бизнесмен тоже выиграл.

Ранее с Навальным судился еще один предприниматель Олег Дерипаска. Его иск суд также удовлетворил.