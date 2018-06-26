Глава московского «Яблока» подал в суд на решение федерального бюро партии об отмене его выдвижения в мэры Москвы

Глава московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин подал в суд на ее федеральное бюро об отмене его выдвижения в мэры Москвы. У партии нет инструментов, чтобы решить данную проблему без судебного разбирательства. Об этом сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сам Сергей Митрохин.

«Я подал иск на решение бюро партии «Яблоко» о снятии меня с выборов мэра. Это решение неправовое, оно грубо попирает наш партийный устав. Если мы боремся за правовое государство, мы не должны нарушать те нормы, которые сами установили», — сказал он.

По словам С.Митрохина, у партии «Яблоко» нет никакой инстанции, которая могла бы отменить данное решение.

«Таким органом могла бы быть контрольно-ревизионная комиссия (КРК), но именно на ее заключение и опирается решение бюро. А само решение принято с грубейшими нарушениями. Поэтому я обратился в суд, чтобы восстановить справедливость и законность», — сказал он.

С.Митрохин подчеркнул, что конференция московского «Яблока» дважды ясно выразило свою волю выдвинуть именно его. Но федеральный аппарат, по мнению политика, «всячески пытается задвинуть его кандидатуру».

По его мнению, подобными решениями федеральное бюро «Яблока» «дискредитирует партию» и «наносит ей политический ущерб».

«Я занял принципиальную позицию, и люди меня благодарят за то, что я спасаю честь своей партии, поскольку кладу конец процессу ее самодискредитации. Поэтому я защищаю не только себя и свое выдвижение на пост мэра Москвы, я еще спасаю честь партии тем самым, и пытаюсь свести к минимуму тот политический ущерб, который она себе наносит», — заключил С.Митрохин.