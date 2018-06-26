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Эксклюзив Эха 18:19, 26 июня 2018

Президент сменил полпредов в трех федеральных округах – в Уральском, Центральном и Северокавказском

В частности, своей должности лишился Игорь Холманских, который до назначения полпредом в Уральском округе работал начальником сборочного цеха Уралвагонзавода. В 2011-ом году во время прямой линии, он предложил приехать в Москву с рабочими Уралвагонзавода и разогнать протестные митинги. Как сообщает РБК, кандидатура Холманских будет выдвинута на пост главы Совета директоров Уралвагонзавода.

Александр Мотовников назначен полпредом президента в Северокавказском федеральном округе. Такой указ подписал президент Путин. Мотовникову 53 года, до назначения он служил в одном из самых секретных подразделений Министерства обороны  — сил специальных операций,  — был заместителем начальника.

До этого служил в КГБ СССР и  ФСБ, в антитеррористической группе «Альфа». Мотовников участвовал в операциях по освобождению заложников в Буденновске. В  Театральном центре на Дубровке и в Беслане. Участвовал в обеих чеченских войнах, а также в операции в Сирии, — сообщает Интерфакс.

В декабре 2017 года новый полпред награжден Звездой героя России.

Возможно, такой человек получил эту должность, поскольку она уже не играет серьезной роли, — сказал в эфире «Эха Москвы» экономист Сергей Алексашенко. Сергей Алексашенко также предположил, что эту должность не отменяют, поскольку придётся заново трудоустраивать большое количество людей.

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virgenu 26 июня 2018 | 18:57

Антиконституционный и антидемократический фарс путинского режима. Местные и региональные власти избираются гражданами этих регионов и не могут по определению подчиняться Путину и его смотрителям. В цивилизованных странах такое просто невозможно.

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