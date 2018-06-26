Голодающий Олег Сенцов отказался от предложения пройти медосмотр

Врачей должны были выбрать родственники и адвокат, — рассказала российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в эфире телеканала «112 Украина». Москалькова также отметила, что Сенцов встает и разговаривает. Омбудсмен утверждает, что ежедневно получает информацию о состоянии голодающего от уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил Владимира Путина помиловать Сенцова, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что письмо Ягланда не может быть основанием для помилования.

Олег Сенцов голодает 44 дня. Он требует отпустить из российских тюрем всех украинцев, которых Сенцов называет политзаключенными.