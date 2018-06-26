Голодающий Олег Сенцов отказался от предложения пройти медосмотр
Врачей должны были выбрать родственники и адвокат, — рассказала российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в эфире телеканала «112 Украина». Москалькова также отметила, что Сенцов встает и разговаривает. Омбудсмен утверждает, что ежедневно получает информацию о состоянии голодающего от уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе.
Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил Владимира Путина помиловать Сенцова, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что письмо Ягланда не может быть основанием для помилования.
Олег Сенцов голодает 44 дня. Он требует отпустить из российских тюрем всех украинцев, которых Сенцов называет политзаключенными.
Комментарии17
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
rampa 26 июня 2018 | 18:22
а можно, чтобы этот отказ сам Сенцов в эфире сказал? А не через Москалькову, не понятно от кого получающую информацию, передавал?
kapitonovih_36 26 июня 2018 | 18:29
естественно...медосмотр выял бы. что "голодающий" поправился 10-15 кг...
vilingrad 26 июня 2018 | 18:44
kapitonovih_36: Капитоныч- Вы дерьмо:)
kapitonovih_36 26 июня 2018 | 18:48
vilingrad: а вы дерьмо особого, майданного, разлива, самого вонючего в мире....
luger_max_otto 26 июня 2018 | 18:30
Никак нельзя. А то скрепы могут деформироваться. А так- сказала баба, которой верить нет никаких причин- и фиг с ней.
kapitonovih_36 26 июня 2018 | 18:51
luger_max_otto: "сказала баба"...это херой усраины савченко баба?...и уже фиг с ней...вы усраины цените своих хероев...в дерьмо за кусок сала даже маму родную опустите...
odobryam_s 26 июня 2018 | 18:22
Стыдно жирок показать на 40+ день "голодовки"? Ох уж эти хохлоголодальщики....
kottigr1 26 июня 2018 | 18:22
Странно, что Сенцов со слов его вертухаев не потребовал ещё и ужесточить к себе режим содержания..
Ещё более странно, что его почему-то никому не показывают.. Может уже и помер от путинских ГУЛАГовских щедрот... ?
minerr 26 июня 2018 | 18:50
kottigr1: Еще более странно, что ты не возмутился тем что и Скрипалей никому не показывают, да и еще гораздо дольше голодающего Павленского тоже по городам не возят, чтобы показать народу. Тебе намного легче стало когда после 90 дней голодовки ты увидел, как Савченко заметно прибавила в весе?
olegleon 26 июня 2018 | 18:24
"Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил Владимира Путина помиловать Сенцова"
на каком основании? если по гуманитарным соображениям, то почему только Сенцова? если "потому, что мне так хочется", то почему именно Сенцова ему хочется?
blahovdav 26 июня 2018 | 18:49
olegleon:
на каком основании? если по гуманитарным соображениям, то почему только Сенцова? если "потому, что мне так хочется", то почему именно Сенцова ему хочется?/// Хороший вопрос от свинопута... А свинопут не подскажет почему плешивому хочется защищать рузьке мир только в Украине, а в Чечне нет?? Может свинопуту рассказать сколько русских жило Грозном до войн и почему они туда не возвращаются?? А почему плешивый не защищает рузьке мир в Туркмении?? Может свинопут об этом впервые слышит??
glebbalbesov 26 июня 2018 | 18:25
Хз конечно, но смутные подозрения что выйдет груглым и, упитанным, как Савченко....
pipka 26 июня 2018 | 18:26
ну и пусть помирает. Просить помилования не хочет. Кушать не хочет, врачей не хочет
shlevet 26 июня 2018 | 18:38
Походу на нём пахать можно, как он голодает
fresh_breeze 26 июня 2018 | 18:39
Пусть идёт до конца, клоун. Через три недели закончится ЧМ, а там и подойдут сроки, в течение которых РЕАЛЬНО голодающий человек может оставаться в живых. Вот тогда и посмотрим, какой повод найдёт весь этот театр кабуки, чтобы Сенцов прекратил голодовку.
Ну там, ради тех, кто его сильно просил не умирать; ради родных и близких; и, конечно, ради рiдной нэнькi.
pipka 26 июня 2018 | 18:47
fresh_breeze: за себя и за Сашку ;D
vlabumur 26 июня 2018 | 18:40
от уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе.
+++++++++++++++++++++
Это от Сака А.И. бывшего прокурора?
У нас я смотрю по правам человека у нас одни менты рулят.. Они тут нарулят.