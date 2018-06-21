Поэт Андрей Дементьев скончался в Москве на  90-м году жизни

Он был одним из самых известных советских поэтов, автор текста многих популярных песен, таких, как «Аленушка», «Лебединая верность», «Отчий дом».

Большим ударом смерть поэта стала для Иосифа Кобзона, который многие оды работал с Андреем Дементьевым.

Андрей Дементьев умел объединять людей вокруг себя, — заявил ТАСС народный артист, певец Лев Лещенко.

Андрей Дементьев был очень светлым человеком и вдохновлял окружающих — вспоминает поэт Лариса Рубальская.

Сам Дементьев в эфире «Эха Москвы» говорил о своей любви к жизни.

Вдова, Анна Пугач, говорит, что хотела бы похоронить Андрея Дементьева на его родине, в Твери.