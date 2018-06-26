Фигурант дела о беспорядках на Болотной площади Дмитрий Бученков получил политическое убежище в Литве
Как рассказал сам Бученков Интерфаксу, в своем запросе он указал, что был вынужден покинуть Россию из-за политического преследования. В ноябре прошлого года он сбежал из-под домашнего ареста. Позже стало известно, что он находится в одной из европейских стран
Бученков настаивает на том, что 6 мая 2012 года его не было на Болотной площади, но российский суд, очевидно, не собирался принимать к сведению доказательства защиты о невиновности Бученкова. Об этом «Эху Москвы» рассказал адвокат Илья Новиков. Новиков добавил, что сейчас дело приостановлено для розыска Бученкова.
Дмитрий Бученков — 35й фигурант так называемого «Болотного дела». Последним фигурантом дела стал кандидат политических наук, заместитель заведующего кафедрой истории медицины и социально-гуманитарных наук университета Пирогова. Левый активист и анархист. К Дмитрию Бученкову силовики нагрянули спустя 3 с половиной года после событий на Болотной площади. 6 мая 2012го мирное шествие, в котором по некоторым оценкам участвовало до сотни тысяч участников, вылилось в столкновение с ОМОНом неподалёку от Кремля. Около шестисот человек были задержаны, силовики действовали предельно жёстко, 35 стали фигурантами уголовного дела. Участие в массовых беспорядках и применение насилия в отношении представителя власти — по этим статьям проходило большинство обвиняемых. Исключением не стал и Бученков. По версии следствия, он якобы переворачивал на Болотной биотуалеты, бил полицейских и распылял перцовый газ. Обвинение, в том числе, строилось на показаниях неких «секретных свидетелей». Правда, в отличие от остальных фигурантов у него было железное алиби. В день столкновений на Болотной историк и анархист не был в Москве. Он находился у родителей на даче в Нижнем Новгороде. Бученкова задержали в декабре 15го года, почти полтора года он пробыл в СИЗО. Под домашний арест его перевели только по окончании предварительного следствия, при этом СМИ отмечали, что сотрудники ФСИН не надели на него электронный браслет.
На допросе в Замоскворецком суде Бученков рассказал, что 6 мая 2012 года провел с семьей на даче, жарили шашлыки. А в Москву он выехал только через два дня. Затем сразу улетел почти на неделю в Грецию, как планировал заранее. В материалах дела, как писала Новая газета, есть переписка Бученкова с друзьями, за несколько дней до событий на Болотной он сообщал им, что его не будет в столице ближайшие две недели и ни на какие акции он не пойдёт. Один из полицейских, которого Бученков якобы ударил, в суде сказал, что опознал мужчину цитата «по волчьим, злым глазам», при этом силовик и его коллеги путались в показаниях и, по сути, не могли подтвердить, что именно Бученков на них напал. Позже обвиняемый признается: ещё до начала процесса ему стало ясно, что вынесут обвинительный приговор. На одно из заседаний в ноябре прошлого года он не пришёл. Бученков уехал из России в одну из стран Евросоюза, это как выяснилось намного позже, оказалась Литва. Бученков после отъезда был в России заочно арестован. А Страсбургский суд обязал российские власти выплатить активисту 2600 евро за неоправданно долгое содержание в СИЗО и задержку с рассмотрением жалоб на арест и его продления.
Незадолго до отъезда из России Бученкова страну покинул ещё один фигурант Болотного дела Иван Непомнящих. Он уехал сначала в Прагу, а затем на учёбу в США. Перед этим Непомнящих отсидел в колонии два с половиной года.
Побег Бученкова от заведомо несправедливого осуждения сложно назвать преступлением. Такое мнение «Эху» высказал журналист Юрий Сапрыкин. Сапрыкин подчеркнул, что у Бученкова практически не было выбора, так как, если бы он остался в стране, то, скорее всего, угодил бы в тюрьму.
Комментарии28
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olegleon 26 июня 2018 | 18:07
и теперь десятки людей, которые могли вместо СИЗО находиться под домашнем арестом, будут сидеть в СИЗО, т.к. у следствия будет аргумент "вот же несколько сбежали, а значит и эти могут сбежать"
ну да этим то наплевать на остальных
kottigr1 26 июня 2018 | 18:13
olegleon: теперь десятки людей, которые могли вместо СИЗО находиться под домашнем арестом, будут сидеть в СИЗО..
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А может быть они будут лежать с пятью пулями в спине на мостах около Кремля ? Так ведь ещё надежней.. Уже не сбегут...
m_doc 26 июня 2018 | 18:20
kottigr1: Татышо... Немцов из СИЗО сбёг?!?! А за что его туда? Кобелирование вроде как не наказуемо.
romashka__ 26 июня 2018 | 18:53
Кремлевским мстителям надо бы отправиться в путешествие по глубинам мышления. Очень уж утомили они своим примитивным управлением большой и многогранной страны с неординарными личностями, которых постоянно норовят закатать в асфальт.
Свободу и реабилитацию всем невинно осужденным. В особенности болотникам.
olegleon 26 июня 2018 | 18:20
kottigr1: да как же тогда ты ещё жив и на свободе?!
kottigr1 26 июня 2018 | 18:25
olegleon: Понятно Ваше сожаление, но.. Всех сложно пересажать..
olegleon 26 июня 2018 | 18:34
kottigr1: так почему ты до сих пор на свободе?
luger_max_otto 26 июня 2018 | 18:21
Знаешь, парень, когда путинское так называемое правосудие хочет посадить- то валить надо любым способом. А "когда фюрер уйдет в небытие" будет интересно посмотреть на его подпевал вроде тебя.
В твоей логике те, кто бежал из нацистской Германии или оккупированной ей территории- что, тоже плевали на остальных, а?
m_doc 26 июня 2018 | 18:26
luger_max_otto: А в нацистской Германии. конечно же, сажали за типа их Болотную и перевёрнутые туалеты:)
Поаккуратнее со словами играйся, когда пафосу захоцца поднапустить. А то ведь снова выйдет глупость несусветная.
olegleon 26 июня 2018 | 18:38
luger_max_otto: некоторые бежали, а некоторые остались и боролись с нацизмом. и в Германии, и во Франции, и в Польше, и... везде, куда пришли нацисты, то каждый сам решал или дёру дать, или бороться.
а ты, парень, наверное забыл фамилии бежавших как Ленин, Троцкий и т.п? может ты забыл и то, что они натворили, когда вернулись??? ты очень хочешь повторить это?
luger_max_otto 26 июня 2018 | 18:42
C чего ты взял, что эти беглецы повторят то, что делали Ленин и Троцкий? Таинственные у тебя ассоциации, запутинец. Хотя для запутинца не удивительно: "не раскачивайте яхту", ага.
olegleon 26 июня 2018 | 18:45
luger_max_otto: а с чего ты взял, что твоё сравнение с Германией уместно?
irdo 26 июня 2018 | 18:28
olegleon:
ну да этим то наплевать на остальных
===========
Вам же наплевать на безвинного,
так и ему наплевать на Вас, оправдывающего опричников.
olegleon 26 июня 2018 | 18:43
irdo: мне не плевать. т.к. подобные вещи, когда один строит свою жизнь за счёт свободы других, это подлость. и если ему так плохо было в России, то он мог уехать давным давно, не подставляя других людей
irdo 26 июня 2018 | 18:52
olegleon:
и если ему так плохо было в России, то он мог уехать давным давно, не подставляя других людей
==========
Значит не мог.
Может надеялся на здравый смысл? На свою абсолютную невиновность в данном конкретном случае?
Представьте себе, что Ваш сын-дочь случайно оказались рядом--мимо шли,
а их обвиняют в экстремизме.
Вот и доказывайте, что Вы не верблюд.
А заодно прочитайте блог Пономарева об официально доказанных пытках молодых людей.
И наслаждайтесь их описаниями.
Лев Пономарев: «Затем [человек] в перчатках стал крутить ручку «динамо-машины». Ток пошел до колен, у меня стали сокращаться мышцы икровые у ног, меня охватила паралитическая боль, я стал кричать, начал биться спиной и головой о стену, между голым телом и каменной стеной они подложили куртку. Все это продолжалось примерно 10 секунд, но во время пытки мне это показалось вечностью», — из адвокатского опроса Дмитрия Пчелинцева (Пенза).
«Машина отъехала, и меня начали допрашивать. Когда на какие-то вопросы я не знал ответов, например, когда не понимал, о ком или о чем идет речь, они били меня током из электрошокера в район паха или сбоку от живота. Били током, чтобы я сказал, что тот или иной мой знакомый собирается устроить что-то опасное. Были вопросы о том, состою ли я в той или иной организации, куда ездил, бывал ли в Пензе, спрашивали подробности из жизни моих знакомых. И при этом время от времени тыкали меня шокером. В какой-то момент один из них сказал, что они могут выбросить меня где-нибудь в лесу и переломать мне ноги — и я уже начал ждать этого момента, когда все закончится, потому что они так долго меня пытали, что это было уже совершенно невыносимо», — из рассказа Ильи Капустина (Санкт-Петербург).
nikolaitschi 26 июня 2018 | 18:29
olegleon: А они будут не закрывать людей не потому что добренькие и не потому что все послушненько пойдут не на митинг, а в автозаки. А потому что приказ такой получили. Одно от другого никак не зависит.
m_doc 26 июня 2018 | 18:11
Свалил, потому что знает, что на фотках именно он и придётся отвечать. А хоцца безнаказанно корчить из себя революционэра без страха и упрёка, однако кишка тонка.
Жалкая ничтожная личность с отталкивающей внешностью. Литве очень "повезло". Спасибо, что подбирает отбросы с нашего стола.
kottigr1 26 июня 2018 | 18:16
m_doc: Вы главное бесплатный валежник не забудьте собрать, пока Путин Вам это разрешает.. Его доброта не безгранична и он может как и с пенсиями передумать..
m_doc 26 июня 2018 | 18:17
kottigr1: Ты, главное, свои советы при себе попридержи. Что за навязчивый сервис...
kottigr1 26 июня 2018 | 18:19
m_doc: Не благодарите.. Мне, как и Путину, для Вас бесплатного валежника не жалко.. Всё равно ещё вырастит..
m_doc 26 июня 2018 | 18:23
kottigr1: Тебя что, валежником ударило или ты сам от него уже не отличаешься?:)
kottigr1 26 июня 2018 | 18:27
m_doc: Нет.. Ну не хотите валежник, тогда берите скрепами.. Они Вам к 70-ти когда на пенсию пойдете пригодятся.. Какой Вы право привереда.
m_doc 26 июня 2018 | 18:32
kottigr1: Сам с собою уже заговариваешься?:)
kottigr1 26 июня 2018 | 18:57
m_doc: Рассказываю как Вы "подбирает отбросы с путинского стола".. вам же это в кайф !
shlevet 26 июня 2018 | 18:13
Как показывает новейшая история, беглецы из России по политическим мотивам не получают счастья и почета Там.
В лучшем случае забвение, в худшем, ну вы сами знаете...
zhrv 26 июня 2018 | 18:24
- "в суде сказал, что опознал мужчину цитата «по волчьим, злым глазам»"
И это "силовик", закованный в броню, вооруженный, натренированный - три года помнит "такие злые глаза, да!". Видимо вскакивает с криком по ночам, и возникают проблемы с сухим бельем.
Тьфу, позорная комедия!
m_doc 26 июня 2018 | 18:30
zhrv: На Эхе спецом пургу гонят. Есть железобетонные фотки с рожей этого труса, заигравшегося в народовольцев. Он был уверен, что кровавый режим настолько кровав, что позволит ему до старости играть в казаки-разбойники. И вдруг облом-с, началась взрослая жизнь.
zhrv 26 июня 2018 | 18:34
m_doc: Даже любопытно стало...