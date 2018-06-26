Фигурант дела о беспорядках на Болотной площади Дмитрий Бученков получил политическое убежище в Литве

Как рассказал сам Бученков Интерфаксу, в своем запросе он указал, что был вынужден покинуть Россию из-за политического преследования. В ноябре прошлого года он сбежал из-под домашнего ареста. Позже стало известно, что он находится в одной из европейских стран

Бученков настаивает на том, что 6 мая 2012 года его не было на Болотной площади, но российский суд, очевидно, не собирался принимать к сведению доказательства защиты о невиновности Бученкова. Об этом «Эху Москвы» рассказал адвокат Илья Новиков. Новиков добавил, что сейчас дело приостановлено для розыска Бученкова.

Дмитрий Бученков — 35й фигурант так называемого «Болотного дела». Последним фигурантом дела стал кандидат политических наук, заместитель заведующего кафедрой истории медицины и социально-гуманитарных наук университета Пирогова. Левый активист и анархист. К Дмитрию Бученкову силовики нагрянули спустя 3 с половиной года после событий на Болотной площади. 6 мая 2012го мирное шествие, в котором по некоторым оценкам участвовало до сотни тысяч участников, вылилось в столкновение с ОМОНом неподалёку от Кремля. Около шестисот человек были задержаны, силовики действовали предельно жёстко, 35 стали фигурантами уголовного дела. Участие в массовых беспорядках и применение насилия в отношении представителя власти — по этим статьям проходило большинство обвиняемых. Исключением не стал и Бученков. По версии следствия, он якобы переворачивал на Болотной биотуалеты, бил полицейских и распылял перцовый газ. Обвинение, в том числе, строилось на показаниях неких «секретных свидетелей». Правда, в отличие от остальных фигурантов у него было железное алиби. В день столкновений на Болотной историк и анархист не был в Москве. Он находился у родителей на даче в Нижнем Новгороде. Бученкова задержали в декабре 15го года, почти полтора года он пробыл в СИЗО. Под домашний арест его перевели только по окончании предварительного следствия, при этом СМИ отмечали, что сотрудники ФСИН не надели на него электронный браслет.

На допросе в Замоскворецком суде Бученков рассказал, что 6 мая 2012 года провел с семьей на даче, жарили шашлыки. А в Москву он выехал только через два дня. Затем сразу улетел почти на неделю в Грецию, как планировал заранее. В материалах дела, как писала Новая газета, есть переписка Бученкова с друзьями, за несколько дней до событий на Болотной он сообщал им, что его не будет в столице ближайшие две недели и ни на какие акции он не пойдёт. Один из полицейских, которого Бученков якобы ударил, в суде сказал, что опознал мужчину цитата «по волчьим, злым глазам», при этом силовик и его коллеги путались в показаниях и, по сути, не могли подтвердить, что именно Бученков на них напал. Позже обвиняемый признается: ещё до начала процесса ему стало ясно, что вынесут обвинительный приговор. На одно из заседаний в ноябре прошлого года он не пришёл. Бученков уехал из России в одну из стран Евросоюза, это как выяснилось намного позже, оказалась Литва. Бученков после отъезда был в России заочно арестован. А Страсбургский суд обязал российские власти выплатить активисту 2600 евро за неоправданно долгое содержание в СИЗО и задержку с рассмотрением жалоб на арест и его продления.

Незадолго до отъезда из России Бученкова страну покинул ещё один фигурант Болотного дела Иван Непомнящих. Он уехал сначала в Прагу, а затем на учёбу в США. Перед этим Непомнящих отсидел в колонии два с половиной года.

Побег Бученкова от заведомо несправедливого осуждения сложно назвать преступлением. Такое мнение «Эху» высказал журналист Юрий Сапрыкин. Сапрыкин подчеркнул, что у Бученкова практически не было выбора, так как, если бы он остался в стране, то, скорее всего, угодил бы в тюрьму.