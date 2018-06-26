Адвокат Бученкова не стал комментировать информацию о получении политического убежища фигуранта в Литве

Адвокат Илья Новиков, представляющий интересы фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова, не стал комментировать информацию о получении политического убежища фигуранта в Литве. Об этом он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Я, к сожалению, не могу это комментировать без специального поручения, у меня нет таких полномочий», — сказал И.Новиков.

Дело Д.Бученкова, по словам И.Новикова, это последний эпизод дела о беспорядках на Болотной площади 2012 года, потому что «сроки давности уже вышли, и новых, судя по всему, уже не будет».

По мнению адвоката, в деле Д.Бученкова было много «несправедливого и шокирующего». «Но нам фактически удалось доказать, что Бученкова в тот день — 6 мая 2012 года — вообще не было в Москве, он был в Нижнем Новгороде у своей семьи. Человек, действия которого приписывают Бученкову, молодой парень в черной куртке и в кепке с характерным зеленым козырьком, который вел себя двусмысленно — переворачивал туалеты, бил полицейских. Нам все-таки удалось доказать, что этот человек не является Бученковым потому, что у него другие черты лица. Мы привлекали специалистов портретной экспертизы», — рассказал он.

Тем не менее, как отметил И.Новиков, это не убедило ни следствие, и «было понятно, что это не убедит суд», потому как суд отказывался выслушивать привлеченных специалистов и приобщать те фотографии, которые были сделаны 6 мая.

«Впечатление такое, что суд дает четко понять, что никакие доказательства защиты не будут приняты во внимание. В данном случае это можно было предсказать задолго до того, как суд удалился на приговор», — отметил адвокат.,

Ранее сообщалось, что объявленный в розыск фигурант дела о беспорядках на Болотной площади в Москве в 2012 году Д.Бученков сообщил, что получил политическое убежище в Литве. Он был арестован в декабре 2015 года, в

марте текущего года ему была изменена мера пресечения на домашний арест.

Люди, столкнувшиеся с российской судебной системой по политическим делам, будут и дальше бежать от преследования в другие страны, не доверяя такой системе. Такое мнение высказала в интервью «Эхо Москвы» адвокат Ивана Непомнящих и фонда Общественный вердикт Ирина Бирюкова.

Так адвокат прокомментировала ранее появившееся заявление Дмитрия Бученкова, объявленного в розыск фигуранта дела о беспорядках на Болотной площади в Москве в 1012 году, о том, что он получил политическое убежище в Литве. «Люди уже не надеются ни на какой справедливый приговор, как в случае с Дмитрием Бученковым, и вообще, ни на какое справедливое судебное любое решение: ни по гражданским, ни по уголовным делам. Тем более, если дело заведомо приобретает заказной характер. Люди будут меньше верить в суд, и я думаю, что люди будут больше уезжать», — сказала она.

И.Бирюкова добавила, что Иван Непомнящих, который проходил по «болотному делу», сейчас находится в США и получает высшее образование.

«Он (И.Непомнящий) уехал не столько из-за того, что тут какая-то ситуация в России плохая, а потому что он уехал учиться, и из-за понимания, что ничего хорошего из его присутствия на территории России получиться не может. Еще находясь в местах лишения свободы, он активно отстаивал свою позицию, за что, собственно говоря, и получил административный надзор, потому что из ШИЗО не вылезал. Поэтому ни о какой справедливости тут говорить не приходится», — отметила адвокат.