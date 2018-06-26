Команда Перу вышла вперед – 2:0 в матче чемпионата мира против Австралии
Игра проходит в Сочи. Параллельно в Лужниках встречаются сборные Дании и Франции, в этом матче счет еще не открыт.
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Игра проходит в Сочи. Параллельно в Лужниках встречаются сборные Дании и Франции, в этом матче счет еще не открыт.
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