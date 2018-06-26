Николай II и Иосиф Сталин возглавили рейтинг деятелей начала XX века, которым симпатизируют россияне
Это следует из результатов опроса о Гражданской войне, проведенного ВЦИОМ.
Положительно относятся к Николаю II и Сталину более половины россиян, выяснил ВЦИОМ. Последний российский император всего на 3% опередил Сталина. Тройку народных любимцев замыкает Владимир Ленин – вождю мирового пролетариата симпатизируют 49% респондентов.
Между тем, большинство деятелей времен Гражданской войны, такие как Милюков, Бухарин, Деникин и Керенский, вообще не вызывают у опрошенных каких-либо чувств. А украинский революционер Нестор Махно оказался единственным, кого россияне действительно не жалуют. Вторым в списке «антигероев» стал Лев Троцкий.
Победителем Гражданской войны, согласно опросу, россияне считают Красную армию. При этом около трети респондентов назвали политику большевиков причиной начала войны. Столько же опрошенных склонны винить в этом иностранное вмешательство.
Исследование ВЦИОМ посвящено теме Гражданской войны, столетие которой отмечается в этом году.
Комментарии6
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equus 26 июня 2018 | 17:12
А уж как эти двое симпатизировали друг другу!..
;-))
novirusisch 26 июня 2018 | 17:23
equus: Шизофрения практически поголовная у россиян.
Причем свирепая.
Ничем иным подобные результаты объяснить невозможно.
rampa 26 июня 2018 | 17:15
ну как же россияне, да без царя? Кто ж их пороть и миловать будет?
poluputing 26 июня 2018 | 17:19
rampa: тем, кто "без царя в голове" он необходим, потому что безумцу нужен вертухай с плетью.
volmar66 26 июня 2018 | 17:20
Это все что надо знать о сегодняшней россии
riots 26 июня 2018 | 17:26
Вот оно - советское образование.