Николай II и Иосиф Сталин возглавили рейтинг деятелей начала XX века, которым симпатизируют россияне

Это следует из результатов опроса о Гражданской войне, проведенного ВЦИОМ.

Положительно относятся к Николаю II и Сталину более половины россиян, выяснил ВЦИОМ. Последний российский император всего на 3% опередил Сталина. Тройку народных любимцев замыкает Владимир Ленин – вождю мирового пролетариата симпатизируют 49% респондентов.

Между тем, большинство деятелей времен Гражданской войны, такие как Милюков, Бухарин, Деникин и Керенский, вообще не вызывают у опрошенных каких-либо чувств. А украинский революционер Нестор Махно оказался единственным, кого россияне действительно не жалуют. Вторым в списке «антигероев» стал Лев Троцкий.

Победителем Гражданской войны, согласно опросу, россияне считают Красную армию. При этом около трети респондентов назвали политику большевиков причиной начала войны. Столько же опрошенных склонны винить в этом иностранное вмешательство.

Исследование ВЦИОМ посвящено теме Гражданской войны, столетие которой отмечается в этом году.