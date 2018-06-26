Глава московского отделения «Яблоко» подал в суд на руководство своей партии
В интервью ТАСС, Митрохин сказал, что бюро «Яблока» нарушило устав. Митрохин требует отмены решения бюро, которое заблокировало его выдвижение в мэры Москвы.
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В интервью ТАСС, Митрохин сказал, что бюро «Яблока» нарушило устав. Митрохин требует отмены решения бюро, которое заблокировало его выдвижение в мэры Москвы.
Комментарии6
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johnbmw Евгений Большаков 26 июня 2018 | 17:10
это уже даже не СМЕШНО :-((((
johnbmw Евгений Большаков 26 июня 2018 | 17:10
давно уже к яболоку "тёплых чувств" не питаю ... но ТАКОЕ - это полный Зашквар :-(((
plank1957 26 июня 2018 | 17:15
Митрохин весьма успешно косит под законченного тупицу.
johnbmw Евгений Большаков 26 июня 2018 | 17:16
plank1957: полагаете? а Причины так думать есть?
starik 26 июня 2018 | 17:20
Думаю, победит сильнейший или дружба. Одно из двух.
equus 26 июня 2018 | 17:22
starik:
Победит дружба сильнейших... Где-то так.