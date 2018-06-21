Фигурант «болотного дела» Дмитрий Бученков 25 июня получил политическое убежище в Литве

Об этом «Медиазоне» сообщил брат активиста Виталий. Дмитрия Бученкова задержали в декабре 2015 года по обвинению в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейского. Сам Бученков утверждает, что в тот день его не было в Москве. В ноябре Бученков не пришел на очередное заседание суда и позже был заочно арестован.

Доверие к судебной системе, особенно по политическим делам практически не осталось, поэтому люди будут и дальше бежать от преследования в другие страны. Такое мнение «Эху Москвы» высказала адвокат Ивана Непомнящих и фонда Общественный вердикт Ирина Бирюкова. Бирюкова добавила, что Иван Непомнящих сейчас находится в США и получает высшее образование.