Владимиру Путину официальное прошение о помиловании Олега Сенцова

Об этом «Голосу Америки» сообщили в пресс-службе Совета Европы. Прошение уже отправлено, в организацию. Турбьерн Ягланд имеет право направлять прошения о помиловании осужденных в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже дал понять, что прошение Ягланда не может служить основанием для помилования.

Песков признал, что пока подвижек в вопросе освобождения Сенцова нет.