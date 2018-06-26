Владимиру Путину официальное прошение о помиловании Олега Сенцова
Об этом «Голосу Америки» сообщили в пресс-службе Совета Европы. Прошение уже отправлено, в организацию. Турбьерн Ягланд имеет право направлять прошения о помиловании осужденных в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже дал понять, что прошение Ягланда не может служить основанием для помилования.
Песков признал, что пока подвижек в вопросе освобождения Сенцова нет.
Комментарии19
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johnbmw Евгений Большаков 26 июня 2018 | 17:06
а песочков не помнит как Савченко помиловали? лично от неё прошения не было!
romashka__ 26 июня 2018 | 17:10
Подвижки назрели в отношении Пескова.
johnbmw Евгений Большаков 26 июня 2018 | 17:15
romashka__: ... порой он несёт такую ПУРГУ(с)пу
vezdehod 26 июня 2018 | 17:25
Путин закусил удила и как старый жеребец рвёт в пропасть.
osj99 26 июня 2018 | 17:25
johnbmw: Плюнь, Петруша, поцелуй ручку злодею, от тебя не убудет
(с) Пушкин А.С.
m_doc 26 июня 2018 | 17:10
Эховцы, таки назовите поименно, кто там у вас такие прекрасные заголовки генерит.
А ещё больше хотелось бы знать ФИО конструктора этого наихудшего во всём Инете сайта. Родина должна знать своих криворуких дебилов!!!
johnbmw Евгений Большаков 26 июня 2018 | 17:13
m_doc: а вы страдаете Извращениями????
или вы ими Наслаждаетесь?
Дайте ОТВЕТ!!!!
alexandr_l 26 июня 2018 | 17:23
johnbmw: Отвлекаясь от глупостей в комментах, хорошо бы в предложениях иметь не только подлежащее, но и сказуемое.
m_doc 26 июня 2018 | 17:24
johnbmw: Срочно компания понадобилась? Дык любая прокладка вас с руками оторвёт! Ищите да обрящете.
kottigr1 26 июня 2018 | 17:14
m_doc: Родина должна знать своих криворуких дебилов!!!
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pyco_mypucmo 26 июня 2018 | 17:10
плешивая крыса упивается своим всесилием, пока не вогнали черенок.
johnbmw Евгений Большаков 26 июня 2018 | 17:14
pyco_mypucmo: я извиняюсь, но пу гораздо больше на облезлую собаку похож!
говорю это как крысовод ....
borisgroys 26 июня 2018 | 17:13
Делают вид, что ничего не понимают про путина ...
Только в их наивность что-то уже не верится.
Пора бы уже перестать обращаться с россией, как с правовым государством и вводить по-настоящему жесткие санкции.
equus 26 июня 2018 | 17:20
borisgroys:
Человека спасти хотят...
shlevet 26 июня 2018 | 17:16
По-моему, эту новость ЭМ третий день мусолит.
ДА, Ягланд имеет право направить прошение о помиловании.
Также как и каждый из нас.
Пишите письмо Путину в Кремль.
Никто у ВАС этого право НЕ отнимает
mikr 26 июня 2018 | 17:17
В политике ничего не делается просто так. Для того чтобы о чем-то просить Путина, нужно иметь возможность в свою очередь выполнить какую-нибудь ответную просьбу. Интересно, что может предложить ничего не значащий Совет Европы в ответ на добрую волю Путина?
rampa 26 июня 2018 | 17:21
mikr: пожалуй, ничего. А вот в ответ на не добрую, много чего найдется
poluputing 26 июня 2018 | 17:23
mikr: что там ента унылая Гейропа супротив всесильных мокшанцев с подвыпердом? Не так ли ?
proxozhij 26 июня 2018 | 17:19
Если прошение написано таким же "русским" языком, как заголовок, то вряд ли его помилуют.