Как сообщил ИФ директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев, восемь миллионов россияне получат от ФИФА за участие в групповом этапе, а ещё четыре миллиона за преодоление первого раунда. РФС потратит восемь миллионов на компенсацию расходов за весь цикл подготовки сборной, четыре миллиона будут разделены между федерацией и командой: футболистами, тренерами и персоналом.