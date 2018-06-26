Российская футбольная сборная уже заработала на ЧМ по футболу $12 млн
Как сообщил ИФ директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев, восемь миллионов россияне получат от ФИФА за участие в групповом этапе, а ещё четыре миллиона за преодоление первого раунда. РФС потратит восемь миллионов на компенсацию расходов за весь цикл подготовки сборной, четыре миллиона будут разделены между федерацией и командой: футболистами, тренерами и персоналом.
Комментарии6
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neyexo 26 июня 2018 | 16:52
Тогда таких сборных должно быть как можно больше?
shmuel63 26 июня 2018 | 17:03
neyexo: Да, нужно, чтобы команды всех стран мира участвовавили в групповых этапах и все преодолевали хотя бы первый раунд. Не подскажете, как это сделать?
novirusisch 26 июня 2018 | 17:05
neyexo: Колоссальные деньги, с учетом того, что Россия потратила на ЧМ около 40 миллиардов долларов, государственных денег и около 10 миллиардов как бы частных.
А реальные доходы от ЧМ планируются в размере не более 5 миллиардов.
так что надо больше ЧМ и будущее России гарантировано.
Но будет оно печальным.
vilingrad 26 июня 2018 | 16:57
А бакланам на корм?!
andre_klimov 26 июня 2018 | 17:04
А нельзя ли поименно назвать тех россиян, которые заработали на футболе? Интересно же...
vinibi_ 26 июня 2018 | 17:12
andre_klimov: Да все те же лица- члены кооператива Озеро!!!