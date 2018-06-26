Не добившись разрешения украинских властей на посещение Максима Одинцова, Татьяна Москалькова возвращается в Москву

Здесь уполномоченный по правам человека в России будет ожидать ответа от украинского Минюста. Москалькова добавила, что нынешнее решение украинского руководства приведет к обострению двусторонних отношений.

Москалькова не знает, сможет ли ее украинская коллега Людмила Денисова встретиться с Олегом Сенцовым и обещает сама посетить его после возвращения из Киева.