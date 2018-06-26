Не добившись разрешения украинских властей на посещение Максима Одинцова, Татьяна Москалькова возвращается в Москву
Здесь уполномоченный по правам человека в России будет ожидать ответа от украинского Минюста. Москалькова добавила, что нынешнее решение украинского руководства приведет к обострению двусторонних отношений.
Москалькова не знает, сможет ли ее украинская коллега Людмила Денисова встретиться с Олегом Сенцовым и обещает сама посетить его после возвращения из Киева.
Комментарии19
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kara 26 июня 2018 | 16:38
И что, кто то удивлен?
podpindosov_net_01 26 июня 2018 | 16:54
Эти укропитеки просто нелюди какие-то, фашисты самые настоящие. Держат невинных людей в тюрьмах, пытают, убивают.
novirusisch 26 июня 2018 | 17:08
podpindosov_net_01: Причем не просто пытают, а сексуально.
Показывают голых девок за стеклом, а потом вы камеру аналогичного страдальца подсаживают.
И ты представляешь что происходит?
vlabumur 26 июня 2018 | 16:56
kara: «Как аукнется, так и откликнется». Каждый получает по заслугам. Как ты отнесёшься к другим – так и с тобой поступят.
blahovdav 26 июня 2018 | 16:40
Млять, какой то детский сад ! Звездят с обеих сторон. Свести бы их да и послушать в одной студиияяяПравда на москалькову намордник нужен. Верный сторожевой пес-покусать может...
danko1 26 июня 2018 | 16:40
К Сенцову эта полицайка не желает ехать.
Пора ей самой в тюрьме отдохнуть, которую она сравнила с домами отдыха.
Всё равно защищает права только полицаев, их безнаказанность.
minerr 26 июня 2018 | 16:53
danko1: Походу укровласти будут делать всё чтобы им не дай бог не вернули Сенцова. Сенцов им и даром не нать - им нужен только скандал и шум.
novirusisch 26 июня 2018 | 17:17
minerr: Как много нового можно о пригожинских дебилах узнать от них самих.
Оказывается они считают, что Сыктывкар в Украине находитсЯ и Сенцов в украинской тюрьме сидит.
Уникальные дебилы эти пригожинцы.
podpindosov_net_01 26 июня 2018 | 16:57
danko1: Как ты за укропов то топишь, прокладка-"патриотка". За сколько продаешь свои услуги, если не секрет?
novirusisch 26 июня 2018 | 17:19
что, пидорасов, так разволновавлся? Опять клиент на расплатился с тобой?
aleksei123m 26 июня 2018 | 16:52
Раз нельзя увидеть Синцова, который голодает, то почему вдруг можно встречаться с Одинцовым?
minerr 26 июня 2018 | 16:58
aleksei123m: На голодающую Савченко уже глазели кому не лень, даже немецких врачей приглашали, которые уверяли что жить той осталось несколько часов.
podpindosov_net_01 26 июня 2018 | 17:00
aleksei123m: Чтобы зафиксировать пытки и потом, когда укрохунту будут судить в Гааге, чтобы они не избежали петельки.
salut__521 26 июня 2018 | 16:53
А нечего этой обергруппенфюрерше по чужим нормальным зонам разъезжать, пущай по своим концлагерям покатается...
podpindosov_net_01 26 июня 2018 | 17:04
salut__521: /нормальным зонам /
Это типа там, где "демократично" пытают людей? Типа Гуантанамо? Укропы во всем стараются подражать своим хозяевам.
sparky 26 июня 2018 | 16:53
Дык как аукнется, так и откликнется.
ematveev 26 июня 2018 | 16:55
А местные братья-либерасты уже заранее рабовались:
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poluputing
26 июня 2018 | 15:40
украинцам скрывать нечего, посещай любого. А что там в Рассее, кого уже посетила Денисова? И это после прямых договорённостей президентов? Копеечное ваше слово- господин Пукин
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justlooking 26 июня 2018 | 17:01
Максим Одинцов - украинский военный, нарушивший присягу. Довольно удивительно, что Москальковой плевать на российских граждан, посещать она хочет исключительно украинских.
podpindosov_net_01 26 июня 2018 | 17:09
justlooking: Раз у укровласти есть доказательства против Одинцова, то чего же они так боятся показать его? Не потому ли, что признание выбили с помощью пыток?