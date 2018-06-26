Пленум Верховного суда: Неудобства для пешеходов или транспорта не могут быть основанием для переноса уличной акции

Неудобства для пешеходов или транспорта не могут быть основанием для переноса уличной акции, если ее проведение не угрожает авариями. Такие разъяснения дал пленум Верховного суда. В постановлении пленума также говорится, что отказ в согласовании акции должен быть мотивирован и «содержать конкретные данные об очевидной невозможности проведения мероприятия. Мотивированный отказ чиновников в согласовании акции суды не должны считать попыткой помешать организаторам. Пленум также указал на приоритет массовых собраний граждан над ярмарками или культурно-массовыми мероприятиями.