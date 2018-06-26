Владимир Путин отправил в отставку своего полпреда в Уральском федеральном округе

Игорь Холманских занимал эту должность с 2012 года и неоднократно публично выражал поддержку Путину. На место Холманских назначен бывший губернатор Калининградской области Николай Цуканов. Полпредом в Центральном федеральном округе назначен бывший министр связи Игорь Щеголев. Путин также освободил от должности полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе Олега Белавенцева. Назначение на этот пост получил генерал-майор, участник операции в Сирии, герой России Александр Матовников.