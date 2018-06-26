Владимир Путин отправил в отставку своего полпреда в Уральском федеральном округе
Игорь Холманских занимал эту должность с 2012 года и неоднократно публично выражал поддержку Путину. На место Холманских назначен бывший губернатор Калининградской области Николай Цуканов. Полпредом в Центральном федеральном округе назначен бывший министр связи Игорь Щеголев. Путин также освободил от должности полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе Олега Белавенцева. Назначение на этот пост получил генерал-майор, участник операции в Сирии, герой России Александр Матовников.
Комментарии13
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sumars 26 июня 2018 | 16:36
хах в СФ ему тоже не плохо будет
так же будет бухать
danko1 26 июня 2018 | 16:37
Вместо того, чтобы его в тюрьму направить за предложение вооруженным путем подавить законный протест, его фюрер в высшую власть определил.
Но такое г... не тонет и нужно Путину и обязательно после этой отставки всплывет в другом месте.
azatjan1 26 июня 2018 | 17:05
danko1: Холманскому, скорее всего, и министерскую пенсию положат. Отсидел на посту 6 лет смотрящим , можно и пенсионерить.
patlik 26 июня 2018 | 16:39
Интересно куда теперь цезарь своего коня назначит. В сенат?
danko1 26 июня 2018 | 16:50
patlik: Подлецам у нас везде дороги открыты.
jamba 26 июня 2018 | 16:50
И прально, обманул Пупуку - обещал на танке приехать, а ездил (летал) на самолете! Но был раскушен, "странный человек из прямой линии";)))))))))))))))))))))))))))
tks 26 июня 2018 | 17:03
Одно льстивое слово, и ты- на самом верху!
Исконный девиз путинского "патриота" таков:
за Бога - на костёр,
за Царя - на штыки,
за народ - на плаху,
за двугривенный - куда угодно!
andy575 26 июня 2018 | 17:04
Цуканов туповат,такие ценятся в кремле. А вот енерал мажор вряд ли обрадовался.
nik213 26 июня 2018 | 17:04
Отличился внедрением за бюджетный счет всевозможных конкурсов по профессиям и организацией прославления "человека труда"
petrivanov 26 июня 2018 | 17:14
Новые молодые кадры приходят во власть!
kanym 26 июня 2018 | 17:28
Куда и кого отправил пуйло, это интересно?
kanym 26 июня 2018 | 17:31
Я хочу, чтоб бы он сдох и
деревянный кол в .опу.
fadiezmajor 26 июня 2018 | 18:04
Когда в салоне мадам Жу-Жу падали доходы, она не переставляла койки местами, а меняла девочек.
Но наша мадам оченно тупорылая.