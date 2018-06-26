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16:30, 26 июня 2018

Группа преподавателей российских и зарубежных вузов призывает вернуть аккредитацию «Шанинке»

Большая группа преподавателей российских и зарубежных вузов призывает вернуть аккредитацию Московской высшей школы социальных и экономических наук. Открытое письмо в поддержку Шанинки опубликовано на портале «Сноб». В обращении говорится, что Шанинка является одним из ведущих университетов России в области гуманитарных наук, а выявленные Рособрнадзором нарушения легко устранимы. Среди подписантов – Дмитрий Зимин, основатель благотворительного фонда «Династия», признанного в России иностранным агентом и закрытым в 15-ом году.

Комментарии

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noxepy_7_40_ 26 июня 2018 | 16:39

Что за гумозный сленг у части московского общества? Ленинка, Третьяковка, Шанинка... Будто на бирже извозчиков, честное благородное слово!

benny_point 26 июня 2018 | 17:03

Эхо сборище не пуганных идиотов! С каких пор "Шыринка" стала известным да ещё российским вузом? Это ПТУ "Шыринка" готовила дебилов из двоечников, а что можно втолкнуть в голову этим недоношенным? Но самое смешное в том, что группа зарубежных вузов

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