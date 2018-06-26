Группа преподавателей российских и зарубежных вузов призывает вернуть аккредитацию «Шанинке»

Большая группа преподавателей российских и зарубежных вузов призывает вернуть аккредитацию Московской высшей школы социальных и экономических наук. Открытое письмо в поддержку Шанинки опубликовано на портале «Сноб». В обращении говорится, что Шанинка является одним из ведущих университетов России в области гуманитарных наук, а выявленные Рособрнадзором нарушения легко устранимы. Среди подписантов – Дмитрий Зимин, основатель благотворительного фонда «Династия», признанного в России иностранным агентом и закрытым в 15-ом году.