ВС Чечни признал законным продление ареста Оюбу Титиеву

ВС также отказался возбуждать дело против полицейских, ведущих расследование в отношении правозащитника. Глава чеченского «Мемориала» арестован по обвинению в хранении наркотиков. Сам он утверждает, что запрещенные вещества ему в машину подкинули сотрудники полиции при обыске и задержании.