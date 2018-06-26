ВС Чечни признал законным продление ареста Оюбу Титиеву
ВС также отказался возбуждать дело против полицейских, ведущих расследование в отношении правозащитника. Глава чеченского «Мемориала» арестован по обвинению в хранении наркотиков. Сам он утверждает, что запрещенные вещества ему в машину подкинули сотрудники полиции при обыске и задержании.
Комментарии3
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roman_i_olga 26 июня 2018 | 16:40
никакого пиитета к чеченам не испытваю но если наркобарыга именуется правозащитником то его надо сажать лет на пять - десять
kottigr1 26 июня 2018 | 16:57
roman_i_olga: Если в Третьем рейхе гестапо все делало законно, то почему что-то должно меняться в Четвертом путинском Рейхе ?
fmsf FMSF 26 июня 2018 | 17:16
Верховный судия всея Чечни, читай - Рамзанка Дыров признал законным.