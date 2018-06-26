Международная Федерация футбола отреагировала на провокации, имевшие место в ходе матча ЧМ между Швейцарией и Сербией
Международная Федерация футбола отреагировала на провокации, имевшие место в ходе матча Чемпионата мира по футболу между сборными Швейцарии и Сербии. Противоборствующие стороны были оштрафованы.
Во время матча группового этапа, в котором Швейцарцы оказались сильнее 2-1, мячи в ворота соперника забивали Гранит Джака и Джердан Шакири — этнические албанцы из Косово. Чью независимость, напомню, не признает Сербия. Празднуя они это событие, они скрещивали руки таким образом, что образованная фигура напоминала двуглавого орла с герба Албании. За подобные политические жесты игрокам Швейцарской сборной грозила дисквалификация сроком на 2 матча. Однако ФИФА ограничился штрафом в 10 тысяч швейцарских франков на каждого. Повторивший этот жест по ходу игры капитан швейцарцев Штефан Лихтштайнер лишится пяти тысяч франков.
Добавим, что разозленные сербские болельщики в ответ развернули припасенные заранее баннеры дискриминационного содержания. За что на Федерацию футбола Сербии был наложен штраф в размере 54 тысяч франков.
Комментарии3
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vilingrad 26 июня 2018 | 16:07
Праздник спорта: российское ЧМо
vinibi_ 26 июня 2018 | 16:12
Дебильное трусливое решение федерации-наказали больше тех, против кого была сверанне муслимская провокация !!!
putn_pnh 26 июня 2018 | 16:13
развернули припасенные заранее баннеры дискриминационного содержания
Чиста случайно завалявшиеся.