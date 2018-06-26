Международная Федерация футбола отреагировала на провокации, имевшие место в ходе матча ЧМ между Швейцарией и Сербией

Международная Федерация футбола отреагировала на провокации, имевшие место в ходе матча Чемпионата мира по футболу между сборными Швейцарии и Сербии. Противоборствующие стороны были оштрафованы.

Во время матча группового этапа, в котором Швейцарцы оказались сильнее 2-1, мячи в ворота соперника забивали Гранит Джака и Джердан Шакири — этнические албанцы из Косово. Чью независимость, напомню, не признает Сербия. Празднуя они это событие, они скрещивали руки таким образом, что образованная фигура напоминала двуглавого орла с герба Албании. За подобные политические жесты игрокам Швейцарской сборной грозила дисквалификация сроком на 2 матча. Однако ФИФА ограничился штрафом в 10 тысяч швейцарских франков на каждого. Повторивший этот жест по ходу игры капитан швейцарцев Штефан Лихтштайнер лишится пяти тысяч франков.

Добавим, что разозленные сербские болельщики в ответ развернули припасенные заранее баннеры дискриминационного содержания. За что на Федерацию футбола Сербии был наложен штраф в размере 54 тысяч франков.