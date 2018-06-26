"Американская киноакадемия пригласила в свой состав четырех россиян

Трое из них работали над фильмами Андрея Звягинцева «Левиафан» и «Нелюбовь», в разное время номинированными на премию «Оскар».

В список приглашенных Американской киноакадемей попали сценарист Олег Негин, монтажер Анна Масс и кинооператор Михаил Кричман. Все они в разное время имели номинации на российские премии «Золотой Орёл» и «Ника». Негин же имеет также и награду Каннского кинофестиваля за фильм «Левиафан» в номинации «лучший сценарий». Он получил ее вместе с режиссером Андреем Звягинцевым. Четвертой же приглашенной в ряды Американской киноакадемии россиянкой стала композитор София Губайдуллина. Она написала музыку более чем для десятка фильмов, среди них «Вертикаль», «Чучело», «Крейцерова соната», а также швейцарско-французская картина «Мария – королева Шотландии». Всего же новыми киноакадемиками могут стать более 900 деятелей кино из 59 стран мира. Для этого они должны принять соответствующее приглашение. В частности, вступить в ряды киноакадемии могут актер Дэниел Калуя и актрисы Эмилия Кларк и Ева Грин.

Американская киноакадемия также отчиталась о том, что почти половина приглашенных в ее ряды – женщины, а более трети не принадлежат к негроидной расе.