Американская киноакадемия пригласила в свой состав четырех россиян
Трое из них работали над фильмами Андрея Звягинцева «Левиафан» и «Нелюбовь», в разное время номинированными на премию «Оскар».
В список приглашенных Американской киноакадемей попали сценарист Олег Негин, монтажер Анна Масс и кинооператор Михаил Кричман. Все они в разное время имели номинации на российские премии «Золотой Орёл» и «Ника». Негин же имеет также и награду Каннского кинофестиваля за фильм «Левиафан» в номинации «лучший сценарий». Он получил ее вместе с режиссером Андреем Звягинцевым. Четвертой же приглашенной в ряды Американской киноакадемии россиянкой стала композитор София Губайдуллина. Она написала музыку более чем для десятка фильмов, среди них «Вертикаль», «Чучело», «Крейцерова соната», а также швейцарско-французская картина «Мария – королева Шотландии». Всего же новыми киноакадемиками могут стать более 900 деятелей кино из 59 стран мира. Для этого они должны принять соответствующее приглашение. В частности, вступить в ряды киноакадемии могут актер Дэниел Калуя и актрисы Эмилия Кларк и Ева Грин.
Американская киноакадемия также отчиталась о том, что почти половина приглашенных в ее ряды – женщины, а более трети не принадлежат к негроидной расе.
Комментарии8
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benny_point 26 июня 2018 | 16:18
Кто назвал бредятину фильмами? Эта чушь не только не имеет рейтинга, но ещё и находится по популярности ниже плинтуса.
proxozhij 26 июня 2018 | 16:19
В России есть один профессор, пригласите его.
sasha2011 26 июня 2018 | 16:24
/* более трети не принадлежат к негроидной расе */
Это значит, что остальные две трети принадлежат?!
Соответственно вкладу в развитие мирового киноискусства...
yuriyp 26 июня 2018 | 16:28
Где михалков, михалков где???
polsan 26 июня 2018 | 16:35
yuriyp: он МихАлков! ))
perestarok 26 июня 2018 | 16:36
"Американская киноакадемия пригласила в свой состав четырех россиян
Трое из них работали над фильмами Андрея Звягинцева «Левиафан» и «Нелюбовь», в разное время номинированными на премию «Оскар»..."
США любят тех, кто обсирает Россию.
ugas 26 июня 2018 | 16:40
perestarok: А Вы кого любите?... обсирать?
perestarok 26 июня 2018 | 16:52
ugas: "А Вы кого любите?... обсирать?"
Либерастов и демокрастов.