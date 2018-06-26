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16:02, 26 июня 2018

Правительство России обещает не допустить дискриминации в трудовых отношениях

Возраст не может быть причиной увольнения, — сказал премьер Медведев. По словам Медведева, увеличение пенсионного возраста потребует переобучения старшего поколения и нужно организовать такие программы.

Комментарии

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nitsahon 26 июня 2018 | 16:06

пока что все это пустая болтовня.. и найденное для одного города или региона решение масштабировать по всей России не всегда будет просто(если не невозможно)...

danko1 26 июня 2018 | 16:19

nitsahon: Интересно, он сам верит в тот бред, что говорит?
Ведь повод для увольнения найдут любой,который формально с возрастом не связан.
И никакие приказы и законы не помешают отказать в приеме на работу человека пожилого возраста, назвав любую причину для этого.

danko1 26 июня 2018 | 16:22

danko1: В чем у меня сомнений нет, так это в том, что на программах переобучения миллиарды попилят, но трудоустраивать переобучившихся не будут.

gordy 26 июня 2018 | 16:29

@По словам Медведева, увеличение пенсионного возраста потребует переобучения старшего поколения и нужно организовать такие программы.@

Так давайте организуйте, а потом только повышайте.

georg100 26 июня 2018 | 16:40

Мля, молодым то негде работать, а он переобучать.... Рабочие места надо создавать!

danko1 26 июня 2018 | 16:43

georg100: 25 млн. рабочих мест Путин уже "создал".
То же будет и с трудоустройством на эти места.

bozk 26 июня 2018 | 16:07

Пустые обещания против реальности

idaforever 26 июня 2018 | 16:08

ключевое слово - ОБЕЩАЮТ, но не гарантируют
очередное фьють

suburban 26 июня 2018 | 16:12

Ну да! Специалистов будут переобучать на дворников, вахтеров и уборщиков помещений. Унижение на старости лет.

vladimirgornitsky 26 июня 2018 | 16:15

"Увеличение пенсионного возраста потребует переобучения старшего поколения и нужно организовать такие программы".
Звучии красиво но практической пользы от этой декларации нет, поскольку г-н Медведев не оговорил, кто и от кого потребует и потребует и кому нужно. А беда в том, что те, кому нужно, потребовать ничего не могут, а тем, кто может потребовать, эти программы не нужны.

sborisych 26 июня 2018 | 16:19

vladimirgornitsky:
Да это идиотизм. В кого этот пустобрёх собирается переобучать квалифицированных спецов?

sborisych 26 июня 2018 | 16:16

Правительство России обещает не допустить дискриминации в трудовых отношения
===
..здят..
===
Возраст не может быть причиной увольнения, — сказал премьер Медведев.
===
А этот о чём? Да ни о чём. Тоже ..здит. А если нет- то простаки глуп...

mozhem_povtorit 26 июня 2018 | 16:18

Вообще никаких проблем, уволили - иди в бизнес.

i_c_e 26 июня 2018 | 16:22

И сейчас не может. Найдётся множество других поводов для увольнения вне зависимости от возраста.
Так, а с устройством на работу чем Медведев порадует?

ze_danil 26 июня 2018 | 16:22

потребует переобучения старшего поколения и нужно организовать такие программы
___________________________

всё это стоит денег

озвучит ли Недимон бюджет этих мероприятий?

severnaj 26 июня 2018 | 16:31

ze_danil: Раз обещал пусть исполняет. Уточку продаст, что ли...

lager23 26 июня 2018 | 16:22

Люди, не верьте им!

vlabumur 26 июня 2018 | 16:24

Правительство России обещает
+++++++++++++++++++++++++++++
Хорошая шутка!

borhudarov 26 июня 2018 | 16:25

Чудак, любого человека можно вынудить уволиться по собственному. Легко.

prusol 26 июня 2018 | 16:31

borhudarov: Неужели Вы не хотите, чтобы заработали цивилизованные схемы?

ugas 26 июня 2018 | 16:38

prusol: Цивилизованные схемы в мракобесном средневековье?

prusol 26 июня 2018 | 17:07

ugas: Но Вам же это нравится?

sparky 26 июня 2018 | 16:43

prusol: Кто ж не хочет светлой и чистой цивилизации. Особенно для разворованных банков и санкционированных олигархов. И народ пусть тоже хочет. Когда-нибудь и до него очередь дойдет.

prusol 26 июня 2018 | 17:01

sparky: Ну почему Вы такой злой?

sparky 26 июня 2018 | 17:27

prusol: Честное пионерское, это не я разворовал триллионы в российских банках. Зуб даю, ни рубля не украл. И не я приказал возвращать олигархам все, что они теоретически теряют из-за санкций. И даже санкции не я накладывал.
А вот про российскую пенсию я кое-что знаю, сам российский пенсионер. Но жить на нее даже и не пробовал. Боялся, что не выживу.
Если Вы добрая и верящая во все хорошее, так попробуйте найти добровольцев рядом с вами в возрасте старше 60 и уговорите их пожить на российскую пенсию, точнее на ее эквивалент по возможностям покупок и лечения в Румынии. Только я не буду виноват, если пожилые люди-добровольцы быстро начнут Вас бить, невзирая на Вашу доброту.

borhudarov 26 июня 2018 | 16:47

prusol: Очень хочу. Только вот не верю я. Совсем. Методы в нашем славном государстве необычные. Поэтому плохо всё получается.

prusol 26 июня 2018 | 16:53

borhudarov: А я верю, что очень скоро всё будет получаться неплохо.

borhudarov 26 июня 2018 | 17:13

prusol: Чтож, не буду Вас разубеждать. Дай то бог.

prusol 26 июня 2018 | 17:21

borhudarov: Тем более, что "разубеждать" - это так сложно, а самое главное - почти бесполезно?

danko1 26 июня 2018 | 16:34

borhudarov: У вас в первом слове в первой букве ошибка.
Чудаками не надо называть тех, кто сознательно врет.

nikolaitschi 26 июня 2018 | 16:35

Ха-Ха-Ха. Маленький, а глумится по-взрослому!

ugas 26 июня 2018 | 16:35

Трепло, как и все в этом чумовом правительстве.Для них главное - наобещать всем светлое будущее, а самим жить в прекрасном настоящем, не зная размера своей зарплаты.

sparky 26 июня 2018 | 16:36

нужно организовать такие программы
==================================================
Ага-ага, но с этим же можно и не торопиться, затраты опять же, так что пусть как обычно телега будет впереди лошади.

hiryrg 26 июня 2018 | 16:39

Чего, чего он там промямлил? Не допустить??? Дискриминация на каждом шагу.

orein51 26 июня 2018 | 16:53

наивняк... Из к/ф "Серёжа": "Дядя Петя, Вы дурак?"

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