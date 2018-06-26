Правительство России обещает не допустить дискриминации в трудовых отношениях
Возраст не может быть причиной увольнения, — сказал премьер Медведев. По словам Медведева, увеличение пенсионного возраста потребует переобучения старшего поколения и нужно организовать такие программы.
Комментарии35
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nitsahon 26 июня 2018 | 16:06
пока что все это пустая болтовня.. и найденное для одного города или региона решение масштабировать по всей России не всегда будет просто(если не невозможно)...
danko1 26 июня 2018 | 16:19
nitsahon: Интересно, он сам верит в тот бред, что говорит?
Ведь повод для увольнения найдут любой,который формально с возрастом не связан.
И никакие приказы и законы не помешают отказать в приеме на работу человека пожилого возраста, назвав любую причину для этого.
danko1 26 июня 2018 | 16:22
danko1: В чем у меня сомнений нет, так это в том, что на программах переобучения миллиарды попилят, но трудоустраивать переобучившихся не будут.
gordy 26 июня 2018 | 16:29
@По словам Медведева, увеличение пенсионного возраста потребует переобучения старшего поколения и нужно организовать такие программы.@
Так давайте организуйте, а потом только повышайте.
georg100 26 июня 2018 | 16:40
Мля, молодым то негде работать, а он переобучать.... Рабочие места надо создавать!
danko1 26 июня 2018 | 16:43
georg100: 25 млн. рабочих мест Путин уже "создал".
То же будет и с трудоустройством на эти места.
bozk 26 июня 2018 | 16:07
Пустые обещания против реальности
idaforever 26 июня 2018 | 16:08
ключевое слово - ОБЕЩАЮТ, но не гарантируют
очередное фьють
suburban 26 июня 2018 | 16:12
Ну да! Специалистов будут переобучать на дворников, вахтеров и уборщиков помещений. Унижение на старости лет.
vladimirgornitsky 26 июня 2018 | 16:15
"Увеличение пенсионного возраста потребует переобучения старшего поколения и нужно организовать такие программы".
Звучии красиво но практической пользы от этой декларации нет, поскольку г-н Медведев не оговорил, кто и от кого потребует и потребует и кому нужно. А беда в том, что те, кому нужно, потребовать ничего не могут, а тем, кто может потребовать, эти программы не нужны.
sborisych 26 июня 2018 | 16:19
vladimirgornitsky:
Да это идиотизм. В кого этот пустобрёх собирается переобучать квалифицированных спецов?
sborisych 26 июня 2018 | 16:16
Правительство России обещает не допустить дискриминации в трудовых отношения
===
..здят..
===
Возраст не может быть причиной увольнения, — сказал премьер Медведев.
===
А этот о чём? Да ни о чём. Тоже ..здит. А если нет- то простаки глуп...
mozhem_povtorit 26 июня 2018 | 16:18
Вообще никаких проблем, уволили - иди в бизнес.
i_c_e 26 июня 2018 | 16:22
И сейчас не может. Найдётся множество других поводов для увольнения вне зависимости от возраста.
Так, а с устройством на работу чем Медведев порадует?
ze_danil 26 июня 2018 | 16:22
потребует переобучения старшего поколения и нужно организовать такие программы
___________________________
всё это стоит денег
озвучит ли Недимон бюджет этих мероприятий?
severnaj 26 июня 2018 | 16:31
ze_danil: Раз обещал пусть исполняет. Уточку продаст, что ли...
lager23 26 июня 2018 | 16:22
Люди, не верьте им!
vlabumur 26 июня 2018 | 16:24
Правительство России обещает
+++++++++++++++++++++++++++++
Хорошая шутка!
borhudarov 26 июня 2018 | 16:25
Чудак, любого человека можно вынудить уволиться по собственному. Легко.
prusol 26 июня 2018 | 16:31
borhudarov: Неужели Вы не хотите, чтобы заработали цивилизованные схемы?
ugas 26 июня 2018 | 16:38
prusol: Цивилизованные схемы в мракобесном средневековье?
prusol 26 июня 2018 | 17:07
ugas: Но Вам же это нравится?
sparky 26 июня 2018 | 16:43
prusol: Кто ж не хочет светлой и чистой цивилизации. Особенно для разворованных банков и санкционированных олигархов. И народ пусть тоже хочет. Когда-нибудь и до него очередь дойдет.
prusol 26 июня 2018 | 17:01
sparky: Ну почему Вы такой злой?
sparky 26 июня 2018 | 17:27
prusol: Честное пионерское, это не я разворовал триллионы в российских банках. Зуб даю, ни рубля не украл. И не я приказал возвращать олигархам все, что они теоретически теряют из-за санкций. И даже санкции не я накладывал.
А вот про российскую пенсию я кое-что знаю, сам российский пенсионер. Но жить на нее даже и не пробовал. Боялся, что не выживу.
Если Вы добрая и верящая во все хорошее, так попробуйте найти добровольцев рядом с вами в возрасте старше 60 и уговорите их пожить на российскую пенсию, точнее на ее эквивалент по возможностям покупок и лечения в Румынии. Только я не буду виноват, если пожилые люди-добровольцы быстро начнут Вас бить, невзирая на Вашу доброту.
borhudarov 26 июня 2018 | 16:47
prusol: Очень хочу. Только вот не верю я. Совсем. Методы в нашем славном государстве необычные. Поэтому плохо всё получается.
prusol 26 июня 2018 | 16:53
borhudarov: А я верю, что очень скоро всё будет получаться неплохо.
borhudarov 26 июня 2018 | 17:13
prusol: Чтож, не буду Вас разубеждать. Дай то бог.
prusol 26 июня 2018 | 17:21
borhudarov: Тем более, что "разубеждать" - это так сложно, а самое главное - почти бесполезно?
danko1 26 июня 2018 | 16:34
borhudarov: У вас в первом слове в первой букве ошибка.
Чудаками не надо называть тех, кто сознательно врет.
nikolaitschi 26 июня 2018 | 16:35
Ха-Ха-Ха. Маленький, а глумится по-взрослому!
ugas 26 июня 2018 | 16:35
Трепло, как и все в этом чумовом правительстве.Для них главное - наобещать всем светлое будущее, а самим жить в прекрасном настоящем, не зная размера своей зарплаты.
sparky 26 июня 2018 | 16:36
нужно организовать такие программы
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Ага-ага, но с этим же можно и не торопиться, затраты опять же, так что пусть как обычно телега будет впереди лошади.
hiryrg 26 июня 2018 | 16:39
Чего, чего он там промямлил? Не допустить??? Дискриминация на каждом шагу.
orein51 26 июня 2018 | 16:53
наивняк... Из к/ф "Серёжа": "Дядя Петя, Вы дурак?"