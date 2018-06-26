Фигурант так называемого «Болотного дела» Дмитрий Бученков получил политическое убежище в Литве

Он с самого начала заявлял следствию, что его не было на Болотной в день столкновений митингующих с силовиками.

О получении убежища Дмитрий Бученков рассказал Интерфаксу. По его словам основанием стал запрос, в котором он указал, что ему пришлось уехать из России из-за политического преследования. Убежище власти Литвы предоставили ему вчера, уточнил Бученков. Его задержали в конце 15го, то есть спустя 3 с половиной года после событий на Болотной. Он стал 35м фигурантом. Сначала СИЗО, спустя полтора года перевод под домашний арест. По версии следствия, Бученков якобы бил полицейских и распылял перцовый газ. Но историк и анархист настаивает: его не было в Москве в день беспорядков 6 мая 2012го года. Он гостил у родителей на даче под Нижним Новгородом. Близкие это подтвердили. Адвокаты заявляли в суде: на фото и видео другой человек. На очередное заседание в Замоскворецкий суд в ноябре прошлого года Бученков не пришёл. Позже он рассказал, что находится в одной из стран ЕС. Пояснил: он решил бежать, поскольку ещё до суда над ним убедился, что приговор будет обвинительным. При этом по его словам следователи почти с самого начала поняли, что на фото с Болотной изображён не он. Позднее Замоскворецкий суд заочно арестовал историка.

Страсбургский суд назначил Бученкову компенсацию более чем в две с половиной тысячи евро.