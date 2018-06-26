13 июля, в день визита президента США, в Лондоне запланирована демонстрация под лозунгом «Остановите Трампа»
13 июля, в день визита президента США, в Лондоне запланирована демонстрация под лозунгом «Остановите Трампа». О своем намерении принять в ней участие в интернете уже заявили 53 тысячи человек.
Кроме того, в этот день будут бастовать машинисты одной из центральных линий метро — линии Пикадилли, которая связывает Лондон с аэропортом Хитроу.
Комментарии2
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captainobvious 26 июня 2018 | 15:38
в качестве ответной меры в Москве должна состояться акция "Go-Go TRUMP!"
novirusisch 26 июня 2018 | 15:43
captainobvious: Трамп мужик хороший, но в Москуву уже не5 приедет.
Он тути трахать всех подряд привык.
А теперь это уже неудобно.
даже с вовой