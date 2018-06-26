13 июля, в день визита президента США, в Лондоне запланирована демонстрация под лозунгом «Остановите Трампа». О своем намерении принять в ней участие в интернете уже заявили 53 тысячи человек.



Кроме того, в этот день будут бастовать машинисты одной из центральных линий метро — линии Пикадилли, которая связывает Лондон с аэропортом Хитроу.