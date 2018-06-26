Несколько экспертиз, в том числе автотехническая, назначены после дорожно-транспортного происшествия в Москве
Несколько экспертиз, в том числе автотехническая, назначены после дорожно-транспортного происшествия в Москве, в результате которого погибла женщина на 9-м месяце беременности, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
ДТП произошло 18 июня на улице Верхняя Масловка. Водитель сбил на тротуаре двух женщин – одна погибла, вторая находится в тяжелом состоянии. Виновник аварии задержан.
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ma1nbrain 26 июня 2018 | 15:54
Водятел очередная ментовская шваль?