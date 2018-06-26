Несколько экспертиз, в том числе автотехническая, назначены после дорожно-транспортного происшествия в Москве, в результате которого погибла женщина на 9-м месяце беременности, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ДТП произошло 18 июня на улице Верхняя Масловка. Водитель сбил на тротуаре двух женщин – одна погибла, вторая находится в тяжелом состоянии. Виновник аварии задержан.