Татьяна Москалькова приехала в СИЗО Киева для встречи с российским военнослужащим Максимом Одинцовым
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова приехала в СИЗО Киева для встречи с российским военнослужащим Максимом Одинцовым.
По словам Москальковой, президент Украины Петр Порошенко обещал, что она как омбудсмен может беспрепятственно приехать в страну и посетить любого, кто был представлен в списке украинской стороне, — сообщает ТАСС.
Комментарии7
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kryimsdiiick 26 июня 2018 | 15:34
Хорошо бы её там и оставили
poluputing 26 июня 2018 | 15:40
украинцам скрывать нечего, посещай любого. А что там в Рассее, кого уже посетила Денисова? И это после прямых договорённостей президентов? Копеечное ваше слово- господин Пукин
kanym 26 июня 2018 | 15:48
Генерал в .изде. Аллё, у неё есть?
ura_123 26 июня 2018 | 15:48
Во как... Надеюсь что сержант Агеева "даже поправился на несколько килограмм"(с), треская с сокамерниками сало*
* Продукт запрещённый в РФ. Но тем не менее с радостью употребляемый россиянами)))
holic 26 июня 2018 | 15:48
Это крымский дезертир. Странно, что ее допустили к гражданину Украины...
blahovdav 26 июня 2018 | 15:56
Не хватит совести у путлеровской генеральши, сколько бы ее не возили по Киеву и окрестностям признаться, что она не фидела ни фашистских флагов, ни портретов гитлера, ни висящих по гиллякам москалей. Не хватит совести рассказать, что в Киеве свободно общаются на русском и никому даже в голову не придет что то сказать по этому поводу. Гнилая и скотская эта путлеровская пропаганда...
rampa 26 июня 2018 | 15:56
а когда же она к Сенцову поедет, как обещала? Когда к нему Денисову пустят?