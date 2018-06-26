Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова приехала в СИЗО Киева для встречи с российским военнослужащим Максимом Одинцовым.

По словам Москальковой, президент Украины Петр Порошенко обещал, что она как омбудсмен может беспрепятственно приехать в страну и посетить любого, кто был представлен в списке украинской стороне, — сообщает ТАСС.