Александр Мотовников назначен полпредом президента в Северокавказском федеральном округе. Такой указ подписал президент Путин. Мотовникову 53 года, до назначения он служил в одном из самых секретных подразделений Министерства обороны — сил специальных операций, — был заместителем начальника.

До этого служил в КГБ СССР и ФСБ, в антитеррористической группе «Альфа». Мотовников участвовал в операциях по освобождению заложников в Буденновске. В Театральном центре на Дубровке и в Беслане. Участвовал в обеих чеченских войнах, а также в операции в Сирии, — сообщает «Интерфакс».

В декабре 2017 года новый полпред награжден Звездой героя России.

Президент сменил полпредов в трех федеральных округах – в Уральском, Центральном и Северокавказском. В частности, своей должности лишился Игорь Холманских, который до назначения полпредом в Уральском округе работал начальником сборочного цеха Уралвагонзавода