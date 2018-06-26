Александр Мотовников назначен полпредом президента в Северокавказском федеральном округе
Александр Мотовников назначен полпредом президента в Северокавказском федеральном округе. Такой указ подписал президент Путин. Мотовникову 53 года, до назначения он служил в одном из самых секретных подразделений Министерства обороны — сил специальных операций, — был заместителем начальника.
До этого служил в КГБ СССР и ФСБ, в антитеррористической группе «Альфа». Мотовников участвовал в операциях по освобождению заложников в Буденновске. В Театральном центре на Дубровке и в Беслане. Участвовал в обеих чеченских войнах, а также в операции в Сирии, — сообщает «Интерфакс».
В декабре 2017 года новый полпред награжден Звездой героя России.
Президент сменил полпредов в трех федеральных округах – в Уральском, Центральном и Северокавказском. В частности, своей должности лишился Игорь Холманских, который до назначения полпредом в Уральском округе работал начальником сборочного цеха Уралвагонзавода
Комментарии3
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post_v 26 июня 2018 | 15:34
будет железную дорогу из Москвы в Центорой строить?
prusol 26 июня 2018 | 15:51
Красавец! Сильный, мужественный!
odobryam_s 26 июня 2018 | 15:53
Еще один Салтыковский "Медведь на воеводстве"...