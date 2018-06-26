35-й фигурант дела о беспорядках на Болотной площади в Москве Дмитрий Бученков получил политическое убежище в Литве
35-й фигурант дела о беспорядках на Болотной площади в Москве Дмитрий Бученков получил политическое убежище в Литве. Как рассказал сам Бученков «Интерфаксу», в своем запросе он указал, что был вынужден покинуть Россию из-за политического преследования.
Бученков настаивает на том, что 6 мая 2012 года его не было на Болотной площади.
В ноябре прошлого года он сбежал из-под домашнего ареста и позже сообщил, что находится в одной из европейских стран.
Комментарии7
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m_doc 26 июня 2018 | 15:38
Лживый и трусливый анархист со взглядом безумца, Бученков этот.
Одним революционэром меньше, больше кислороду:)
patrikk_1 26 июня 2018 | 15:41
35-й фигурант дела о беспорядках на Болотной площади в Москве Дмитрий Бученков получил политическое убежище в Литве...
Сразу предоставляйте Дмитрию Наебученкову государственную охрану, одни штаны и разделочную доску.
neyexo 26 июня 2018 | 15:42
Сейчас проходит совещание медиков.
Вопрос - как продлить жизнь россиянам
sborisych 26 июня 2018 | 15:54
neyexo:
вариант напрашивается- уехать на'хрен с родинки..
vea4ek 26 июня 2018 | 15:46
А что Павленский?
luger_max_otto 26 июня 2018 | 15:54
Пропутинские прошмандовки в своем репертуаре: кто по своему восприятию внешности выводы делает, кто фамилию перевирает как умеет...
prusol 26 июня 2018 | 15:54
Очень правильное решение на сегодня. Иначе, мог легко превратиться в Мохнаткина.