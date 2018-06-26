35-й фигурант дела о беспорядках на Болотной площади в Москве Дмитрий Бученков получил политическое убежище в Литве. Как рассказал сам Бученков «Интерфаксу», в своем запросе он указал, что был вынужден покинуть Россию из-за политического преследования.

Бученков настаивает на том, что 6 мая 2012 года его не было на Болотной площади.

В ноябре прошлого года он сбежал из-под домашнего ареста и позже сообщил, что находится в одной из европейских стран.